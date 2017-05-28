？？？？以「數據創造價值 ，創新驅動未來」為主題的2017中國國際大數據產業博覽會在貴陽舉辦。 賀俊怡 攝

中新網貴陽5月28日電 (記者 劉鵬)2017中國國際大數據產業博覽會(以下簡稱，數博會)28日在貴陽閉幕，記者在本屆數博會成果新聞發佈會上獲悉，本屆數博會簽約項目119個，簽約金額167.33億元(人民幣，下同)，共對接企業1479家，達成簽約意向項目235個，意向金額256.1億元。

本屆數博會為期四天，吸引了來自美國、德國、英國、日本、俄羅斯、印度等20多個國家和地區，200多個城市近千家企業界代表齊聚貴陽，圍繞「數字引領經濟新增長」這一主題展開交流，積極探索大數據未來發展。

2017中國國際大數據產業博覽會成果新聞發佈會現場。 劉鵬 攝

2017中國國際大數據產業博覽會成果新聞發佈會現場。 劉鵬 攝

本屆數博會針對最新行業發展趨勢，舉辦了「機器智能」高峰對話會、「工業大數據與人工智慧」高峰對話會等五場高端峰會，以及78場論壇和15場系列活動，既涵蓋了大數據技術與發展、機遇與挑戰、趨勢與未來各領域，吸引了全球各地大數據業界的高管精英和專家學者、科研機構等廣泛關注。並設置專業展館6個，展位面積6萬平方米，國內外參展企業達316家，其國際企業51家，超過5萬人次前來觀展。

在本屆數博會上，數據華夏·創響未來中國數據創新行活動正式啟動，活動自貴州出發，歷時一年，將分別在貴陽、北京、上海等地舉辦中國國際大數據挖掘大賽、中國開放數據創新應用大賽等多項活動。

同時，數博會達成的成果還有，提升政府治理能力大數據應用技術國家工程實驗室揭牌，國家大數據專家諮詢委員會、國家大數據創新聯盟成立，中國(貴州)「數字絲路」跨境數據樞紐港啟動建設。

據悉，2018數博會將繼續在貴陽市舉辦，以秉承國際化、專業化、高端化、產業化、可持續化的核心理念，將繼續圍繞大數據方面最新的技術、產品及應用，立足於數字經濟、人工智慧、區塊鏈、智能製造、數據與網路安全、物聯網、VR和AR等主題，共話大數據的發展趨勢。(完)