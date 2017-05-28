據《電子時報》日期:5月28日報導，綜合多個消息源看，蘋果公司的下一代「iPhone 8」採用AMOLED屏幕幾乎已經是板上釘釘的事情。《電子時報》旗下研究部門DigitimesResaerch認為，智能機廠商現在之所以更願意採用AMOLED面板，原因是中國廠商開始生產AMOLED面板，有望打破三星顯示器的主導局面。

三星GalaxyS8採用曲面AMOLED屏

Digitimes Resaerch稱，和薄膜晶體管液晶面板相比，AMOLED面板在色彩飽和度、薄度、功耗上佔據優勢，因此得到了越來越多智能機的使用，最終將成為主流智能機和虛擬現實(VR)頭顯設備(HMD)的主要屏幕解決方案。

Digitimes Resaerch預計，今年的全球AMOLED面板出貨量將從去年的3.7億塊增加至4.52億塊，到2021年時增至11.27億塊，在智能機中的滲透率分別將從去年的24.3%增加到27.6%、53.0%。

中國廠商有望打破三星主導局面

目前為止，AMOLED面板還很難取代薄膜晶體管液晶面板，成為智能機的主要面板，原因是除三星電子之外的其他智能機廠商都對三星顯示器主導全球AMOLED面板的供應心存疑慮。不過，中國製造商已經開始生產AMOLED面板，有望打破三星顯示器的主導局面，這使得智能機廠商更願意採用AMOLED面板，甚至也在中低端機型中使用。基於塑料基板的AMOLED面板還能為智能機提供更為靈活的設計。

根據彭博社此前的報導，知情人士稱，蘋果正與中國京東方科技集團磋商，為未來的iPhone供應下一代屏幕。OLED屏幕是未來iPhone的一個關鍵組件，今年它將由三星顯示器供應。

知情人士稱，蘋果對京東方AMOLED屏幕的測試已持續數月時間，但是尚未決定是否將京東方列入供應商名單中。京東方是中國最大的屏幕製造商之一。為了滿足未來的業務需求，京東將斥資近1000億元人民幣(約合145億美元)在四川省建造兩座AMOLED屏幕工廠。

由於和薄膜晶體管液晶面板相比響應時間更短，對比度更高，AMOLED面板在VR HMD設備領域還有巨大應用潛力。如果解析度得到提高，AMOLED面板將成為VR HMD設備的主要解決方案。

儘管多數智能手錶使用的是被動矩陣有機電激發光二極體(PMOLED)，但是AMOLED面板很有希望被用於高端智能手錶中。

不過，由於低良率導致成本高昂，AMOLED面板在平板電腦和筆記本電腦中的廣泛採用面臨困難。但是，AMOLED面板很可能在小眾市場被高端平板電腦和專業筆記本所採用。(編譯/簫雨)