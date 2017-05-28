蘋果正在研發一款稱為「蘋果神經引擎（Apple Neural Engine）」的人工智慧 晶元 。

熟知此事詳情的人向彭博社透露，該晶元旨在將主處理器和圖像處理器巨大的計算量分開，把面部識別、語音識別等AI相關的任務卸載到AI專用模塊上處理，以提升AI演算法，並延長電池壽命。

目前，蘋果系列設備中（如最新的iPhone7），與人工智慧相關的嵌入主要用於圖像信號處理器。未來，AI系列組件將被整合到包括iPhone和iPad等一眾設備中。該AI晶元可能徹底改進蘋果的硬體系統。

據悉，該晶元已在原型機中進行了測試。蘋果可能會在六月的年度開發者大會上公佈AI晶元的研發進展。

近來，蘋果不斷向外界發出信號，表示其看好增強型現實技術。下一代iPhone很可能搭載3D感光前置攝像頭，將深度信息與來自前置攝像機的2D圖像合併，用於包括人臉識別，虹膜識別和3D自拍的應用。

和谷歌與亞馬遜比，蘋果在人工智慧領域稍顯落後。雖然Siri語音助手早在2011年就面世，但其發展遠不如谷歌Google Home與亞馬遜的Amazon Echo。目前，Amazon Echo已經搶佔了智能家居超過70%的份額，Google Home在剩下的市場中也佔有絕對優勢。

「蘋果未來戰略中有兩個很重要的部分需要仰仗AI技術」，Gene Munster ,前蘋果分析師及風投公司Loup Ventures合伙人Gene Munster說，「一是增強現實，一是無人駕駛。」