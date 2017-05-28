？？？？第八屆中國（永康）國際門博會。 徐瀚文 攝

中新網金華5月28日電(徐瀚文)日前，住房和城鄉建設部政策研究中心研究員趙路興在正在浙江永康舉辦的第八屆中國(永康)國際門博會裝配式建築與配套門窗發展論壇上表示，發展裝配式建築，是建造方式的重大變革與推進供給側結構性改革和新型城鎮化發展的重要舉措。

裝配式建築是用預製部品部件在工地裝配而成的建築，代表了當代先進位造技術的發展趨勢，具有施工快、現場作業少、可有效減少建築垃圾、提升建築質量等優點，是實現建築工業化的主要形式和載體。

第八屆中國(永康)國際門博會，人氣爆棚。 徐瀚文 攝

第八屆中國(永康)國際門博會，人氣爆棚。 徐瀚文 攝

2016年9月底國務院辦公廳印發的《關於大力發展裝配式建築的指導意見》指出，要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區，其餘城市為鼓勵推進地區，因地制宜發展裝配式混凝土結構、鋼結構和現代木結構等裝配式建築。力爭用10年左右的時間，使裝配式建築佔新建建築面積的比例達到30%。

2017年3月，住建部印發的《「十三五」裝配式建築行動方案》明確到2020年，全國裝配式建築佔新建建築的比例達到15%以上，其中重點推進地區達到20%以上。

趙路興稱，20年來，中國房地產業、建築業取得了巨大的發展與進步，但是，絕大部分住宅和建築的建造方式仍以現場澆築為主，裝配式建築比例和規模化程度較低，與發展綠色建築的要求以及先進建造方式相比，還有較大差距。

「當下是裝配式建築發展的最好時機。」北京清華同衡規劃設計研究院鋼結構研究所所長孫曉彥表示，隨著科研工作持續開展，工程實踐不斷積累，技術不斷進步，標準體系不斷完善，《裝配式混凝土建築技術標準》、《裝配式鋼結構建築技術標準》等權威標準的發佈，為中國裝配式建築的設計、施工提供了重要依據。

「伴隨著開發、設計、生產、施工、裝備等全產業鏈的逐步形成，裝配式建築的發展將迎來春天。」孫曉彥說。

據悉，浙江永康裝配式建築與配套門窗發展論壇由中國建築金屬結構協會和永康市人民政府主辦，是第八屆中國(永康)國際門博會的一個組成部分，旨在為門業企業提供一個信息共享、同行交流的高效平台，共同探討門業行業的發展新路徑，讓門博會的專業化形象更加立體和豐滿。(完)