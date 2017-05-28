比特幣在周四創下2760美元歷史新高后開始回落，在過去兩個交易日內，比特幣價格一度大跌900美元，跌幅逾30％，目前企穩於2200美元附近。

今年以來比特幣價格漲勢驚人，5月更呈現出加速上漲之勢。周四盤中最高價比一個月前暴漲約120%。

新浪援引財經專欄作家肖磊觀點稱，比特幣價格大起大落，因為目前全球市場對比特幣發展還非常不確定，有人堅信比特幣會成為非常保值和稀缺的一種資產，也有人認為比特幣僅僅是一輪炒作，最終將是一個擊鼓傳花的遊戲，「這導致比特幣很容易受到市場信心的影響，一遇到利好消息就迅速上漲，一出現利空消息就大幅下跌。」

比特幣分析網站作家Mike Krieger也撰文指出，此次比特幣下跌表明了市場情緒變化，因為投資者感到了全球金融體系對比特幣的恐懼與擔憂。

此外，美國媒體Business Insider指出，比特幣市場在等待美國證監會決定，是否在再次審核后批准Winklevoss雙胞胎兄弟的比特幣ETF上市申請。本月15日是美國證監會接受公眾評論的截止期，到目前為止還未公佈決定。如果比特幣ETF上市申請通過，比特幣ETF將與黃金ETF一樣成為標準化的金融資產，正式確立合法投資地位。

從技術面看，如果沒有美國SEC的明確消息，比特幣最近的高漲可能已經見頂。本周四比特幣漲破2700美元后，CNBC援引分析師評論稱，2800美元或是比特幣的強阻力位，比特幣最低將跌至1470美元的強支撐位處，跌幅或高達47%。

澳大利亞經濟學家John Quiggin甚者發出更悲觀的看法，他認為比特幣是「經濟泡沫最純粹的例子」。當比特幣泡沫破裂時，受到波及的將不僅僅是持有比特幣的投資者，與之相挂鉤的所有金融市場也將受到巨大衝擊。

瘋狂的中日韓投資者

推動比特幣上漲的力量主要來自中國、日本、韓國投資者。

火幣網最新研究數據顯示，在全球各國比特幣交易成交量排名中，日本成交量佔比46.4%，其次是美國佔比26.4%，中國排第三，交易量降至10%。此前，中國比特幣交易量佔總交易量的比重一度高達80-95%。本周，「新債王」Jeff Gundlach在推特發文暗指，「中國大媽」是比特幣瘋漲的推手。

但Gundlach顯然忽視了日韓投資者。CryptoCompare網站近日數據顯示，在日本和韓國，比特幣的交易價格要比全球平均價格高出300多美元。日本交易平台bitFlyer報價最高為333200日元（約2998美元）。

韓國投資者最為瘋狂。比特幣媒體CoinTelegraph25日報導稱，韓國比特幣需求發燒，投資人開出空前溢價搶購。當地比特幣交易平台Coinone資料顯示，比特幣賣方報價最高、達5,025,000韓元(約4,494美元)。對照之下，25日比特幣最高價格僅有2760美元。

韓國加密貨幣服務提供商Coinone的Kim Jin-hyeong表示：「有些人在短期內賺了大錢，並吸引了媒體更多的關注。隨後，甚至不知道虛擬貨幣的人也開始參與，認為這能在短期內幫他們賺大錢。」

本文來源：華爾街見聞