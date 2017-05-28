中新社香港5月28日電 香港首位登上珠穆朗瑪峰頂的女性、前中學老師曾燕紅28日返回香港。她指自己兌現了對學生的承諾，希望用自身經歷鼓勵學生在實現理想的過程中克服困難。

曾燕紅的家人和學生當天到機場迎接她。她在機場接受傳媒採訪時表示，不認為成為香港首位成功登頂珠峰的女性有什麼特別之處，但自己實現了對學生的承諾，並寄語年輕人，在實現自己理想的過程中，要想辦法克服中途出現的各種困難。

曾燕紅憶述登頂時刻時表示，當時並沒有徵服的感覺，每一刻都戰戰兢兢。曾經擔心行程因惡劣天氣而被取消，這是最困難的部分，因為沒有辦法克服，只能聽天由命。

資料圖：珠穆朗瑪峰景觀。

資料圖：珠穆朗瑪峰景觀。

曾燕紅指，最難忘的事情是協助隊友登頂，當時距離登頂大概還有40米，隊友手腳麻痹，在徵詢隊友同意后，她逐步推著隊友上山，40米的路程走了大概半小時，最後一起登頂。

這是曾燕紅第三次嘗試登頂珠峰，她曾分別在2014年和2015年嘗試登上珠穆朗瑪峰，但因為雪崩和地震未能成功。今年4月，曾燕紅辭去教師工作，第三次踏上登頂珠峰的征程，最終成功登頂。

她感謝家人義無反顧、無怨無悔地支持自己。談到未來打算時，她表示暫時沒有考慮重返校園，但會繼續從事教育方面的工作，包括為登山訓練出力。(完)