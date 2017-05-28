？？？？貴陽高新區28日對外發佈《貴陽國家高新區促進區塊鏈技術創新及應用示範十條政策措施》，對在該區內從事區塊鏈技術創新與應用發展的企業，最高可獲得一次性500萬元的扶持獎勵。 劉鵬 攝

貴陽國家高新區發佈區塊鏈十條政策 最高可獲500萬元扶持獎

中新網貴陽5月28日電 (記者 劉鵬)《貴陽國家高新區促進區塊鏈技術創新及應用示範十條政策措施》(以下簡稱《區塊鏈十條》)28日在此間發佈，對在該區內從事區塊鏈技術創新與應用發展的企業，最高可一次性予以獎勵扶持500萬元(人民幣，下同)。

記者獲悉，上述消息在2017中國國際大數據扶持獎勵產業博覽會落幕當天發佈。

據介紹，在大數據領域，區塊鏈是一個迭代性的重大創新技術、一種全新的底層協議構建模式。區塊鏈的應用為雲計算、大數據、移動互聯網等新一代信息技術發展帶來新機遇，其技術發展前景已引起全球廣泛關注和各界高度重視。

貴陽國家高新區發佈的《區塊鏈十條》，是該區促進區塊鏈產業發展的首個優惠政策，不僅延續了現行大數據相關政策，還在多方面有突破和創新，包括對區塊鏈技術創新主體的支持、對創新及應用示範的支持、對創新人才的保障、對創新主體提供金融服務和資本保障等四個層面。

其中最引人關注的是，《區塊鏈十條》明確建設區塊鏈技術重點(工程)實驗室、工程(技術)研究中心、企業技術中心等獲批授牌的研發平台，將按照國家級500萬元、國家地方聯合200萬元、省級100萬元的標準給予一次性扶持獎勵。

同時，如果在區塊鏈分散式賬本、對稱加密和授權技術、共識機制、智能合約方面在全國全球範圍內率先取得技術突破，經專家委員會評審認定有效，且屬於重大突破的，將一次性給予不超過200萬元獎勵。

此外，政策還明確提出，對企業主導研發，並經專家委員會認定該應用的核心技術屬於企業自有知識產權的區塊鏈場景應用產品，經認定已研發完成並上線運營的，將給予最高100萬元一次性獎勵資金。這是在貴陽市各區市縣範圍內首次提出專門針對區塊鏈場景應用產品研發的支持措施。

「該政策的出台，必將為加快高新區快速推進大數據戰略行動添加新動力，吸引更多區塊鏈創新企業、高層次人才落戶高新區。」貴陽國家高新區黨工委副書記、管委會主任黃昌祥介紹，高新區目前已初步形成區塊鏈技術「產、學、研、用」融合發展的技術創新產業鏈。

下一步，高新區將重點強化政策的貫徹落實，大力推進區塊鏈關鍵技術創新、區塊鏈研發平台建設、區塊鏈技術應用示範、區塊鏈技術轉移轉化四個方面的實施，力爭通過3-5年的努力，聚集一批產業特色鮮明、技術產品領先、高端人才集聚的知名企業及研發機構，實現一批區塊鏈原創技術在高新區生長、一批區塊鏈關鍵技術在高新區研發、一批區塊鏈重點技術在高新區試驗，成為區塊鏈技術和應用深入推進、政策法規先行先試、產業發展領先領跑的區域。(完)