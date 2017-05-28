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（位於美國矽谷中心的樂視北美辦公樓）

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（位於美國矽谷中心的樂視北美辦公樓）

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（樂視北美辦公室全景，如今顯得冷清）

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（據了解，一張原價700美元以上的一年新高低電動辦公桌，如今售價則僅為200餘美元）

此一時彼一時。

近日，樂視北美宣布進行裁員3/4，預計人數達300餘人。

其中，聖何塞總部將僅保留主要負責電視業務的團隊，聖地亞哥辦公室將被關閉。

不過，樂視北美再次強調不會退出當地市場的想法。

隨後，21世紀經濟報導特約記者獨家走訪位於美國矽谷中心的樂視北美辦公室現場。

記者在現場看到，稍早前宣布裁員后，目前，樂視北美辦公樓顯得較為冷清。

據了解，樂視北美月租金較為昂貴，達20多萬美金，但目前則進入傢具甩賣的階段。

例如一張原價700美元以上的一年新高低電動辦公桌，如今售價則僅為200餘美元，其它普通的辦公桌則數十美元不等。

2016年10月，樂視控股在美國舊金山召開生態發佈會，宣布進入美國市場，向當地實際銷售智能電視、智能手機、電視盒子等硬體產品。銷售渠道上，除利用自有的樂視美國商城，樂視還先後與百思買、亞馬遜、沃爾瑪、Target、Fry"s等美國主流線上線下零售商達成銷售協議。

內容方面，宣布引入Netflix、Showtime、SlingTV等視頻服務商以及米高梅、獅門影業、DELISH等影視公司后，樂視美國將自己打造成本土內容分銷訂閱平台，並與全球電信巨頭AT&T合作，為會員提供一定期限的流媒體電視服務DirecTV Now。

但這一切計劃隨著樂視控股隨後出現的流動性危機而遭遇挫折。

2016年11月，賈躍亭主動披露樂視控股遭遇資金流危機，並隨之透露出裁員、收縮戰線等一系列想法。

2017年1月，雖然孫宏斌和融創中國以150億元巨資入股樂視控股，但仍難以解決其全部問題，樂視控股不得不面臨進一步業務調整，比如放棄樂視體育的一些賽事版權，開始專注於電視、上市公司等數項業務。