在新能源汽車高速發展和政策扶持的支持下，我國電動汽車充電設施產業發展迅猛，成為世界上擁有公共充電樁數量最多的國家。近日，由國家能源局和中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟聯合編製的《中國電動汽車充電基礎設施發展年度報告2016-2017》(以下簡稱《報告》)在北京正式發佈。報告指出，隨著產業和技術的發展，用戶對充電設施的服務水平提出了更高的要求。在這樣的背景下，市場大而不強的問題逐漸凸顯出來。

下一步，如何完善相關政策體系，積極促進汽車、充電設施、電力等行業良性發展，成為新能源汽車發展的關鍵。

中國充電基礎設施發展走在世界前列

「政策和市場雙重作用下，已形成較好的產業基礎。社會資本的介入增強了產業活力，帶動了國內充電基礎設施發展活力。」中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟秘書長、中國汽車工業協會副秘書長許艷華介紹道。

2016年，中國繼續保持電動汽車高速發展水平。中國汽車工業協會數據顯示，去年新能源汽車銷售50.7萬輛，同比增長53%，佔全球比重超過50%。

隨著市場的不斷成長，國內充電基礎設施也高歌猛進。

據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟(充電聯盟)統計，截止到2016年12月，公共類充電樁建設、運營數量接近15萬個，相較2015年末4.9萬個凈增2倍以上，中國充電基礎設施公共類充電設施保有量全球第一，明顯高於其他國家。

根據《報告》顯示，全球主要國家公共充電基礎設施建設數量統計中，歐洲總共建設10.6萬個、美國建設4萬個、日本僅有2.2萬個。

當然，國內充電樁的快速發展離不開相關政策的大力促進。

自2012年國務院頒布實施《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》以來，發展電動汽車成為國家戰略，國家各級部門推出了一系列促進車輛、基礎設施建設發展政策，極大地促進了充電基礎設施發展。

2015年至今，一系列充電基礎設施促進政策措施陸續頒布實施：2015年9月，國務院辦公廳發佈《關於加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》;2016年12月，國家發改委、住建部等四部委聯合發佈《關於統籌加快推進停車場與充電基礎設施一體化建設的通知》;今年1月，國家能源局、國資委、國家機關事務管理局聯合發佈《關於加快單位內部電動汽車充電基礎設施建設的通知》。

可以看出，無論是針對廣大消費者的基礎設施建設，還是針對機關單位的相關工作展開，政策涵蓋充電基礎設施建設、電力接入、充電設施運營等方面，對調動全社會相關資源促進充電基礎設施發展起到至關重要的作用。

在電動汽車快速發展的背景下，特別是私人購車比重的增加，吸引一些有互聯網基因的企業、科技公司、初創公司以及社會資本介入，增加了產業活力，形成國有、民營、混合所有制並存的產業格局。

在國家電網、普天新能源、萬幫新能源、特來電前四大運營商中，國有、民營各佔一半，四家市場份額達到85%左右。主要運營商間呈現既競爭又合作的發展勢頭，持續提高用戶充電便利性和充電設施利用率，在發展實踐中積累經驗，為提高充電設施建設和運營水平奠定了較好基礎。

許艷華表示，我國電動汽車產業已經從導入期邁入平穩增長期，中國也成為充電基礎設施發展最快的國家。公共類充電基礎設施建設、運營數量接近15萬個，中國充電基礎設施公共類充電設施保有量全球第一。

充電基礎設施行業發展趨向成熟

經過2016年的高速增長，充電設施行業在建設和運營實踐中積累了一定經驗。

2017年，主要製造商、運營商將更加理性面向充電需求的變化，加快充電技術創新、調整優化充電設施建設布局、下大力氣提高服務運行水平和充電設施運行效率。

為了滿足用戶多樣化的充電需求，充電技術創新將持續發展。交通快充、無線充電、直流大功率快充技術、充電堆技術等將開始建設示範工程，各種充電新技術從實驗室走向市場，新型充電設施也將不斷湧現。《報告》指出，隨著充電設施建設的提速，將會有更多區域性平台的產生，同時地圖、金融、服務等行業也將積極尋求與充電平台的合作，能否快速實現多業務融合，搶佔市場份額，建立穩固的客戶群體成為充電平台競爭勝出的關鍵，市場格局將因此改變。

此外，在規模擴大和市場競爭因素影響下，在探索能夠盈利的商業模式的同時，充電投資商將進一步壓縮設備採購投資，並提出更高的服務要求。

目前，我國充電設備製造商眾多，其規模大小不一，技術能力落差較大，隨著國家加強對充電設施行業的管理，充電市場的激烈競爭，以及充電設備採購成本的壓縮，擁有核心技術、產品質量過關、售後服務好的廠家將成為行業的勝出者。

雖然發展成績喜人，但我國充電基礎設施產業仍有很大的發展空間，國外在充電基礎設施建設模式、檢測認證、標準化等方面的成功經驗值得國內市場借鑒。「國外主流充電基礎設施建設，是國家通過法規或管理規範的形式對本國區域內充電設施進行認證，保障其產品質量和充電安全。」許艷華表示，建議政府主管部門將充電基礎設施獎勵、補貼、土地等優惠政策與認證關聯，避免過度檢測增加設施運營商負擔。

2012-2016年我國公共充電樁數量統計

互聯互通成為充電基礎設施發展方向

近年來，我國充電基礎設施經歷了從無到有、從少到多的發展過程。雖然與以往相比，已經取得了很大進步，但市場大而不強的問題逐漸凸顯。

如今，國際上發達國家普遍重視充電基礎設施互聯發展。

美國SAE的充電基礎設施標準、德國的CCS標準已呈現融合發展的趨勢，各國從技術研究及標準路徑、認證檢測及支付交易平台的互聯規劃著手推進充電設施互聯互通應用。

從長遠眼光來看，促進信息互聯互通技術發展，是我國充電基礎設施邁向新台階的必經之路。

事實上，為保障電動汽車充電的兼容性，電動汽車及充電設施必須符合國家充電介面及通信協議新標準，2011版充電介面標準的電動汽車及充電設施應按照國家有關政策開展舊標準設施的改造升級。

隨著電動汽車用戶和充電運營商數量不斷增加，不同運營主體的自用、專用、公共充電設施已分別提供相應服務，電動汽車用戶在給汽車充電時需要安裝眾多APP、辦理多張充電卡的現象日趨明顯，充電服務的不兼容給電動汽車車主帶來了使用麻煩。

根據數據統計，截至2016年底，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁141254個。其中，支持銀聯卡等線下支付渠道的充電設備佔比為0.3%，支付移動支付和運營商自發充電卡支付的充電設備佔比達到99.7%。

針對充電服務的互聯互通，充電聯盟計劃在《電動汽車充換電服務信息交換》系列標準的基礎上，探索建立支付互聯互通商業模式，統一充電設施信息交換和支付體系，形成可兼容線上和線下的支付模式。

許艷華表示，今年主要製造商、運營商將更加理性面向充電需求的變化，加快充電技術創新、調整優化充電設施建設布局，下力氣調高服務運行水平和充電設施運行效率。