彭博社昨日報導稱，蘋果正在研發專門處理 AI（人工智慧）的晶元。我們知道，自 2011 年蘋果的 Siri 面世以來，Siri 一直作為 iOS 的一個功能來存在。而現在蘋果要將人工智慧放到一個專門的晶元里，Siri 還不成精了？話說自研 AI 晶元的不止蘋果一家。AI 晶元的研發正悄然進步中。

該晶元稱為Apple Neural Engine

消息人士指出，蘋果正在開發的 AI 晶元在內部被稱為 Apple Neural Engine。這一晶元將會用來專門處理 iOS 設備一些需要用到人工智慧的任務，如照片應用中的臉部識別、語音識別和鍵盤輸入預測。在最新的 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus，部分 AI 任務就是由集成到 A10 Fusion 上的圖像信號處理器和圖形處理單元來完成的。如果能將這些任務放到獨立的晶元上，不僅能提升圖像識別速度，還能節省電量。

目前還不清楚今年的 iPhone 能不能用上這個晶元，但消息人士透露，蘋果已經在未來的 iPhone 原型機上測試這款晶元。

內置專門的晶元來處理某些特定的任務，這在 iPhone 上已有經驗。2013 年蘋果就專門研發了 M 系列協處理器，有利於應用程序更準確地跟蹤 iPhone 的活動，了解 iPhone 用戶正在進行的運動類型。最明顯的一個功能就是，在 iOS 10 中，我們拿起 iPhone 屏幕就被喚醒點亮了，不需要我們再按一下 Home 鍵。這就是得益於 M 系列協處理器的一個功能。

獨立一個晶元來處理某些特定任務還有一個好處是減少主要晶元的功耗，優化電池續航能力。

當然，往越來越薄的智能手機裏面增加晶元也不是說著輕巧的事。

AI 晶元探索進程進一步發展

多年來，許多科技公司都在嘗試各種硬體方法來優化深度學習技術，這是 AI 一個受歡迎的分支。當谷歌宣布要定製 AI 晶元時曾引起一波關注，當時還產生了晶元巨頭英特爾將受到威脅這樣的擔憂。

目前來說，在視覺計算技術方面更專業的英偉達似乎在 AI 晶元探索中更領先一步。從 2006 年開始，他們發佈了一個叫 CUDA 的編程工具套件。使用 CUDA，研究人員可以更快速地開發他們的深度學習模型。而後，他們推出了可以用於訓練深度學習的 GPU。

後來谷歌成立了一個專注於深度學習研究的團隊 Google Brain。該團隊完成的研究成果幾乎滲透所有的谷歌產品，尤其是搜索和圖像識別技術。2012 年，多倫多大學的一位博士研究生參加 ImageNet 比賽時，利用英偉達GeForce 的深度學習神經網路輕鬆贏得冠軍。此後，深度學習的研究像野火一樣蔓延，除了 Nvidia、谷歌以外，微軟、Facebook、亞馬遜和百度也開始了自己的深度學習研究項目，都在探索可以推動 AI 性能的晶元技術。

縱觀目前各自的研發成果，谷歌有了 Tensor 處理單元（簡稱 TPU），微軟押寶在 FPGA（現場可編程門陣列），其他公司還在研究著 GPU，ARM 還需要靠集成到晶元，高通是通過一個軟體 開發工具 包來讓搭載驍龍處理器的設備獲得深度學習的能力，可謂是各走各路。蘋果的參與會否加快 AI 獨立晶元嵌入主流智能手機的研發進程呢？

蘋果的 AI 將有更大的提升機會

蘋果的 AI 技術被認為落後於谷歌、亞馬遜、微軟等科技巨頭。這可能一方面是因為蘋果的保密文化阻礙了其內部研究人員與學術界的交流，另一方面原因是蘋果遵循不收集用戶數據的原則，只能從別的渠道來提升 Siri 的能力。

蘋果可能會在下個月的開發者大會上討論 AI 的最新進展。令人期待的是，在發佈會的一個多月前突然冒出傳聞說蘋果要推出類似谷歌 Home 和亞馬遜 Echo 那樣的 Siri 揚聲器。這或許會是發佈會當天的「One more thing」。如果這款產品真的推出了，蘋果自主研發的 AI 晶元也不遠了。

蒂姆·庫克（Tim Cook）在多次採訪中也表達了對 AI 技術的興趣和 AI 前景的看好。他暗示了 AI 將會是蘋果未來的兩大核心支柱之一（另一個是增強現實）。樂觀地看，蘋果在 AI 技術的研究方面發力更狠了，今年一向守口如瓶的蘋果開始允許其 AI 研究人員在學術界發表論文，以此作為留住人才的一種方式。年初蘋果宣布擴大西雅圖辦公室，而該團隊主要研究人工智慧和機器學習。蘋果還加入了 AI 研究聯盟，不再是閉門造車。