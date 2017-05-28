隨著我國製造業的快速發展，中國本土的企業也逐漸興起，出現了一批具有一定實力的 機器視覺 研發生產企業。同時，機器視覺應用範圍逐步擴大，工業 機器人 成為產業進一步發展的熱土。

工業4.0 時代，工廠的 自動化 設備通常只能應對精確位置，不像人工可以處理簡單偏差。而機器視覺能縮短這一差距。根據公開資料，2016年中國機器視覺市場總額達到38億元，近5年復合增長率達到26.6%。

縱觀我國產業發展歷程，中國機器視覺相關產業起步較晚，最初多用於電子及半導體行業，也有「國外機器視覺的崛起很大程度上是得益於其半導體行業發展」的說法。因為，半導體行業的諸如錫膏印刷機、貼片機、AOI檢測這類的設備必須使用高性能機器視覺組件。

但在社會現代化進程的大力推進下，機器視覺行業也在中國市場度過了發展的最初時期。隨著我國勞動力成本上升，人口紅利拐點來臨，降本增效及製造業轉型需求必將推動國內機器視覺進入快速通道。

不僅國際知名品牌紛紛在中國開展業務，中國本土的企業也逐漸興起，出現了一批具有一定實力的機器視覺研發生產企業。此外，機器視覺應用範圍也逐步擴大，由起初的電子製造業和半導體生產企業，發展到了包裝，汽車，交通和印刷等多個行業。

根據前瞻產業研究院發佈的《機器視覺產業發展前景與投資分析報告》數據顯示，2015年機器視覺市場規模達3.5億美元，佔全球8.3%，增速達22.2%，位居全球首位，中國已成為繼美國和日本之後的全球第三大機器視覺市場。2016-2020年，中國機器視覺市場增速預計將保持在20%以上，將達到十億美元級的市場空間。

其中機器視覺在工業機器人方面的應用最為普遍。近年來，機器人尤其是工業機器人的迅猛發展，帶動了機器視覺市場需求的大幅增長。在2016年5月份的世界機器人大會新聞發佈會上，信工部副部長毛偉明透露，把智能製造作為該部門今後的重點工作，制定我國工業機器人產業的「十三五」規劃，爭取更多政策支持機器人關鍵部件的研發生產和推廣。

尤其是當前的以高端裝備製造為核心的智造工業4.0時代背景下，隨著 中國製造2025 戰略的深入，工業智能機器人產業市場呈現爆炸式增長勢頭，而充當工業機器人「火眼金睛」角色的機器視覺功不可沒。

對於機器人而言，機器視覺賦予其精密的運算系統和處理系統，模擬生物視覺成像和處理信息的方式，讓機械手更加擬人靈活的操作執行，同時識別、比對、處理場景，生成執行指令，進而一氣呵成的完成動作。

由此可見，作為機器人尤其是智能化可視機器人重要的零部件之一，機器視覺對機器人的靈活性及可操作性的提升具有決定性意義。可以預見隨著機器視覺與機器人的深入融合，可視機器人將在未來十年內佔據智能裝備領域重要一席之地。