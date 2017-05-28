自從全球品牌汽車大廠陸續在汽車生產線導入機器人以來，不僅用來代替人類員工在3K工作環境下進行衝壓、焊接、塗裝、總裝等生產過程，目前多數車廠在生產流水線上，除了用機器人取出經過衝壓成形后的金屬鈑件之外，也運用 焊接機器人 把構成車子底盤、車身的金屬鈑件全部焊接起來……

1. 全球品牌汽車製造廠已大量導入機器人以提高生產速度

自從全球品牌汽車大廠陸續在汽車生產線導入機器人以來，不僅用來代替人類員工在3K工作環境下進行衝壓、焊接、塗裝、總裝等生產過程，目前多數車廠在生產流水線上，除了用機器人取出經過衝壓成形后的金屬鈑件之外，也運用焊接機器人把構成車子底盤、車身的金屬鈑件全部焊接起來，然後也運用噴漆機器人替車子全身噴上好幾層均勻的漆面，也有運用機器人來協助人類員工進行儀錶板組裝、安裝引擎、在檔風玻璃上塗布防水框膠與安裝座椅等等。

在汽車零組件供應鏈方面，以製作高性能鋁製輪圈為例，製造商均會在原料鋸片、加熱軟化衝壓成形、車削刨銑鑽孔、再加熱退火硬化等製程上運用機器人以取出已完成加工的工件，還有製作引擎內部可活動的組件，也是需要運用機器人來取出經過加熱鍛造成形的高溫工件，並進行後續的加工。

然而，儘管在汽車製造流程導入機器人、自動化的程度逐步提高，仍然有一些目前 工業機器人 無法進行處理的死角或者步驟流程，例如汽車內裝、車電產品的電線配線、汽車鈑件內部噴漆與鎖螺絲等等。但對汽車大廠而言，由於大量運用機器人，除了提高生產速度與產品品質之外，也降低生產成本以及做到零工安事故。

2.美國製造業對於工業機器人的需求大幅增長

根據市場統計，汽車工業仍為工業 機器人市場 需求最大宗，以美國地區為例，在2016年新安裝的、用於汽車製造組裝的機器人預估約為17600台，較2015年的12273台安裝量提高約43%，其增長的因素主要是來自Tesla電動車的新產線投資、美國汽車大廠的產線現代化投資，與電動車用的電池生產線投資等。

除此之外，機器人大廠普遍常與知名品牌車廠進行合作綁定，例如福斯汽車僅用庫卡、通用汽車則以發那科為主，至於歐系品牌則以採用ABB為主。尤其是美國電動車大廠Tesla，從第一代產品生產起便大量採用庫卡機器人，而同樣採用庫卡機器人的車廠還包括通用汽車、Chrysler、Ford、Porsche、BMW、Audi、Daimler、volkswagen與Ferrari等。

3. 在量產Model S & X后，Tesla欲透過更多機器人以提高Model 3生產速度

根據Tesla的公開資訊指出，2015年Tesla在量產Model X的產能全開時，整條生產線的機器人僅有542台，至今Model 3在前期小批量量產時，一家供應商組建的機器人已達467台。

然而，由於距離Tesla Model 3將於7月份正式量產剩不到3個月，Tesla除了持續採用庫卡機器人之外，也於2016年收購德國自動化機器製造公司 Grohmann Engineering，並改名為Tesla德國全自動化工廠，至2017年4月便將終止與數家汽車製造商 (Daimler、BMW、Volvo、Bosch 等) 的合作關係，以便全數投入Model 3擴產計劃。

過去數年來，Tesla致力於導入更多的機器人來提高生產線的生產速度，Tesla Model S & X的生產速度為5cm/秒，而Tesla期望Model 3的生產速度能比前兩者提高20倍，至少達到1m/秒，以期能夠在最短期間消化將近40萬台的預購訂單，以及完成交車手續。