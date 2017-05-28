動力電池與新能源汽車產業一樣，我國的動力電池產業經過了十余年的發展，雖然已經取得了顯著的進步，但是，像比克電池這樣的大型電池企業數量並不多。而且產品的性能、質量以及成本依然難以滿足新能源汽車大範圍使用的需求。眾所周知，動力電池是新能源汽車的心臟，是動力的來源，也是新能源汽車產業得以快速發展的關鍵。

總的來說，我國動力電池的發展和國際先進水平有著非常大的差距，正因為如此，動力電池企業才有不斷向前發展的勢頭。比克電池認為，動力電池想要滿足新能源汽車的需求，要加大研發投入、提升製造水平、進行產業升級。但是，就目前的市場現狀來看，新能源汽車的數量在不斷增加，而整個動力電池市場的發展並不能完全跟上新能源汽車的發展步伐。在這樣的背景下，就形成了發展中的矛盾，這也讓很多動力電池企業開始思考未來的發展方向。

當前，中國動力電池產業格局尚未完善，動力電池主要發展方向還在探索階段，很多中小型動力電池企業還在盲目的跟隨市場。究其原因無非是兩個方面。一方面是，市場的需求和資金的注入會影響到動力電池的發展，另一方面，政策的出台也會影響到動力電池的發展。比克電池之所以可以保持著穩定的發展勢頭，和自身的製造實力是分不開的，這也是深圳市比克電池有限公司最大的優勢。

在未來，動力電池產業的前景是非常廣闊的，而整個行業的集中程度也會有明顯的提高。比克電池也會把發展的重點放在助力新能源汽車廣泛使用這一方向上。並對動力電池的研發和生產加大投資，帶動整個動力電池產業水平的提高。