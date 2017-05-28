5月28日，據CNBC報導，本周五晚上，在加州弗雷斯諾縣(Fresno)境內派恩弗拉特湖(Pine Flat Lake)發生一起划船事故，Uber創始人兼CEO特拉維斯·卡蘭尼克（Travis Kalanick）的母親邦尼·卡蘭尼克（Bonnie Kalanick）在這起事故中不幸遇難。

周六，一封致Uber員工的信稱，卡拉尼克的父母是周五晚上划船時發生這起事故的。Uber沒有透露事故發生的情形，但稱它為「一起無法想像的悲劇」。

這起事故奪去了邦尼·卡拉尼克的生命，同時造成她的丈夫唐納德·卡蘭尼克（Donald Kalanick）嚴重受傷。Uber表示，後者正在當地一家醫院接受治療。英國《每日郵報》的報導指出，警方認為當時該船在派恩弗拉特湖上航行時撞上了一塊岩石，並最終沉到湖底。

Uber一位發言人告訴CNBC，卡拉尼克的父母是資深划船愛好者，已當地水域划船多年。這起事故的發生，正值Uber處於特別動蕩的時期，卡拉尼克的領導風格和Uber的公司文化均面臨著多重挑戰。

Uber在一份聲明中稱：「在這令人心碎的時候，我們與特拉維斯及其家人的心是共通的，併為他們祈禱。」

以下是Uber致員工的信：

我寫這信，是告訴大家一個令人心碎的消息。最近，特拉維斯的母親在弗雷斯諾附近水域發生的一起划船事故中遇難。當時他的父親也在船上，受傷嚴重，正在醫院接受治療。這是一起無法想像的悲劇，因為Uber大家庭的每個人都知道，特拉維斯與他父母的關係是非常親密的。

我們與特拉維斯及其家人的心是共通的，併為他們祈禱。同時，我們想讓他的Uber大家庭的成員馬上獲悉這一消息。

我知道我們都想做任何可以幫助特拉維斯的事情，一旦需要我們提供幫助，我會再次與大家溝通。