銀行美元一律上存？人行否認中央社 (2017-05-28 22:09)
（中央社台北28日電）針對有媒體報導，中國人民銀行27日通知大陸各大銀行，在滿足流動性的前提下，美元全部上存，中國人民銀行除否認此事外，並揚言對報導的媒體保留法律追訴權。
中新社報導，人行宣稱，當前中國大陸銀行體系的美元流動性正常，人行並沒有採取任何要求商業銀行上存美元的措施。
此外，針對媒體報導指出，中國大陸的外資企業在匯出利潤時出現障礙，人行同樣予以否認，並指外資企業可「正常辦理利潤匯出」。
人行聲稱，中國大陸已實現經常項目可兌換，真實合規的經常性國際支付和轉移，包括貨品貿易、服務貿易及股利、紅利等對外支付和轉移，憑真實有效的交易單證即可直接到商業銀行辦理。1060528
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