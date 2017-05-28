年金改革調整幅度 攸關公教退休金權益公視 (2017-05-28 00:00)
年金改革方面，公務員及公校教師草案在立法院初審通過，面對這波改革，已經退休的教職員以及年輕公務員，有甚麼想法，一起來關心。
六十八歲的金玲，高中就讀北一女，又在北一女教公民課。2009年，金玲滿六十歲，她申請退休。
==退休高中教師 金玲==
那時候都很有安全感
我覺得沒關係 只要我不斷氣
我有退休金 足夠支撐這個家
公校教職平均退休年齡54歲，約領六萬八，公務員56歲，約領五萬六，對比勞工的61歲，只有大約一萬六千元，明顯好過數倍。但也造成了雇主也就是政府，龐大的負擔。軍眷子弟出身的郝充仁，以精算師的背景，算出退撫基金，經年累月下來，潛藏負債將近八兆。
==淡江大學保險系副教授 郝充仁==
那八兆多當中
其實我們切分成兩塊
一塊叫舊制 一塊叫新制
就是所謂的恩給制
恩給制那塊大概佔了2/3
差不多有六兆
政府現在最頭痛的，反而是在1950到1970年出生，所謂的戰後嬰兒潮。
==淡江大學保險系副教授 郝充仁==
這一群人
很有可能是五十幾歲就退了
然後領五到十年 未來可能還有
如果按照我們精算來算
可能還有個二十年
甚至更長的時間要領
32歲的周鑫，在嘉義市政府服務，公務員年資僅五年，「退休」雖然離他還很遠，但他很在乎自己的未來
==台灣公務革新力量聯盟發言人 周鑫==
我唯一覺得很質疑的是
在職人員做了這麼多的犧牲
卻還是會面臨到
退撫基金終將歸零的一個命運
林于凱是革新力量的另一位發起人，他跟周鑫算過，基金活命的關鍵，是前輩一定得先讓步，少領一點。
==台灣公務革新力量聯盟籌備主任 林于凱==
如果他們不願意再少領一點
到60%這個水準
我們卻要馬上拉到18%
那個提撥率
當然現職人員就覺得不公平
公僕們捨名利求安定，抱住鐵飯碗，等待走到職涯終點，能安享晚年的優渥保障。但國家有難的一刻，也需要他們共體時艱。
記者 卓冠齊 黃政淵 台北報導
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