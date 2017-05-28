















年金改革方面，公務員及公校教師草案在立法院初審通過，面對這波改革，已經退休的教職員以及年輕公務員，有甚麼想法，一起來關心。六十八歲的金玲，高中就讀北一女，又在北一女教公民課。2009年，金玲滿六十歲，她申請退休。==退休高中教師 金玲==那時候都很有安全感我覺得沒關係 只要我不斷氣我有退休金 足夠支撐這個家公校教職平均退休年齡54歲，約領六萬八，公務員56歲，約領五萬六，對比勞工的61歲，只有大約一萬六千元，明顯好過數倍。但也造成了雇主也就是政府，龐大的負擔。軍眷子弟出身的郝充仁，以精算師的背景，算出退撫基金，經年累月下來，潛藏負債將近八兆。==淡江大學保險系副教授 郝充仁==那八兆多當中其實我們切分成兩塊一塊叫舊制 一塊叫新制就是所謂的恩給制恩給制那塊大概佔了2/3差不多有六兆政府現在最頭痛的，反而是在1950到1970年出生，所謂的戰後嬰兒潮。==淡江大學保險系副教授 郝充仁==這一群人很有可能是五十幾歲就退了然後領五到十年 未來可能還有如果按照我們精算來算可能還有個二十年甚至更長的時間要領32歲的周鑫，在嘉義市政府服務，公務員年資僅五年，「退休」雖然離他還很遠，但他很在乎自己的未來==台灣公務革新力量聯盟發言人 周鑫==我唯一覺得很質疑的是在職人員做了這麼多的犧牲卻還是會面臨到退撫基金終將歸零的一個命運林于凱是革新力量的另一位發起人，他跟周鑫算過，基金活命的關鍵，是前輩一定得先讓步，少領一點。==台灣公務革新力量聯盟籌備主任 林于凱==如果他們不願意再少領一點到60%這個水準我們卻要馬上拉到18%那個提撥率當然現職人員就覺得不公平公僕們捨名利求安定，抱住鐵飯碗，等待走到職涯終點，能安享晚年的優渥保障。但國家有難的一刻，也需要他們共體時艱。記者 卓冠齊 黃政淵 台北報導