















為因應台灣人口老化，銓敘部規劃漸進式退休人力、再運用制度，希望公務員在65歲屆齡退休的前幾年，可以減少或彈性工時的方式上班，但期間不採計退休年資，被質疑是減薪責任制，銓敘部表示，這不是政策，目前尚在搜集意見的階段。銓敘部這個月23日發函中央及地方人事機關，徵求全國公務員對漸進式退休制度的意見，初步規劃尚未達到65歲退休的公務員，可以以減少工時或彈性工時的方式上班，但不得加班，讓單位能繼續運用人力，並准許領取全額月退或部分退休金，但這樣的作法，卻被批評沒有必要。==全國公務人員協會理事長 李來希==公務員他在執行公權力他要延續性的怎會有part timepart time變工讀生了或是義工就可以了事實上我們很多公務員因為退休制度很完善所以他就做志工的工作那沒問題嘛他回到行政機關來幫忙都可以啊不需要再搞一個這種制度啊李來希認為，這也凸顯原來的退休方案不健全，考慮面向不夠周全，目前公務員領取退休金方案有兩種，一是屆齡65歲退休，二是提前退休者，減額領取月退休金，或是等到65歲後，領取全額月退休金，現在銓敘部考慮推出第三種方案，漸進式退休，以繼續運用人力，也強調，目前還在研究階段 。==銓敘部退撫司長 呂明泰==因為人口老化 少子化所以想退休制度上怎麼去設計一套因應這個變化剛開始做一個初步的研究工作研究完了 離規劃還很遠銓敘部指出，各種方案的可能性都有，要先看公務員反映情況，透過問卷徵求全國公務員意見，以作為後續政策規劃的參考。記者 郭采彥 吳嘉堡 台北報導