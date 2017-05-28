















台中市花七百萬，要為2萬9千多棵的行道樹建立「電子身分證」，可以用手機來查每一棵樹的資料，不過有民眾發現很多樹的資料都不對，有問題拿起手機掃掃樹上的QR碼，這棵樹的資料馬上可以一目了然，不過民眾看看上頭的資訊，對這棵樹的了解實在有限==民眾==可能只有提供百分之十的資訊其實我覺得真的沒必要市政府對這筆行道樹上的費用我覺得是花的是不值得的簡單的圖案只說明樹高和寬度，點開其他視窗雖然也有資訊，不過實在少之又少，不只如此，有的樹種和資料還搞錯，這就是台中市府花了七百多萬，製作的行道樹身分證，不過卻被護樹團體質疑，一個２４０元的樹木身分證，實在是浪費了七百萬的公帑。==護樹團體理事長 張美惠==因為它裡面有很多東西是錯的比方樹齡發包的那個廠商資料全錯市政府還是一樣就是一副無所謂護樹團體指出，不少地方樹種搞錯了，甚至資料錯誤，缺乏大型資料庫，根本無法有效管理路樹，台中市建設局表示，目前樹木身分證資料已經建置２萬９千多棵樹，對於出錯的部分強調還沒驗收，不願回應。==聲音來源 台中市建設局長 黃玉霖==因為還有其他人在問所以我們會一起來說明台中市建設局指出，這項計畫是根據森林法修法，作為建置樹木資料庫和以後登錄管理之用，吊牌每三年會更換一次，廠商目前先把作好的吊牌掛上，驗收時會再核對資料，不過護樹團體認為，應該確實登錄管理，提升樹木管理的專業度。林健生 台中報導