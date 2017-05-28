中市樹木電子身分證 民眾發現錯誤多公視 (2017-05-28 00:00)
台中市花七百萬，要為2萬9千多棵的行道樹建立「電子身分證」，可以用手機來查每一棵樹的資料，不過有民眾發現很多樹的資料都不對，有問題
拿起手機掃掃樹上的QR碼，這棵樹的資料馬上可以一目了然，不過民眾看看上頭的資訊，對這棵樹的了解實在有限
==民眾==
可能只有提供百分之十的資訊
其實我覺得真的沒必要
市政府對這筆行道樹上的費用
我覺得是花的是不值得的
簡單的圖案只說明樹高和寬度，點開其他視窗雖然也有資訊，不過實在少之又少，不只如此，有的樹種和資料還搞錯，這就是台中市府花了七百多萬，製作的行道樹身分證，不過卻被護樹團體質疑，一個２４０元的樹木身分證，實在是浪費了七百萬的公帑。
==護樹團體理事長 張美惠==
因為它裡面有很多東西是錯的
比方樹齡
發包的那個廠商資料全錯
市政府還是一樣
就是一副無所謂
護樹團體指出，不少地方樹種搞錯了，甚至資料錯誤，缺乏大型資料庫，根本無法有效管理路樹，台中市建設局表示，目前樹木身分證資料已經建置２萬９千多棵樹，對於出錯的部分強調還沒驗收，不願回應。
==聲音來源 台中市建設局長 黃玉霖==
因為還有其他人在問
所以我們會一起來說明
台中市建設局指出，這項計畫是根據森林法修法，作為建置樹木資料庫和以後登錄管理之用，吊牌每三年會更換一次，廠商目前先把作好的吊牌掛上，驗收時會再核對資料，不過護樹團體認為，應該確實登錄管理，提升樹木管理的專業度。
林健生 台中報導
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