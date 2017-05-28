















世界遺產基金會進行全世界100多棟當代建築遺產網路選舉，投票結果台灣唯一一個入選的台東縣公東高工教堂獲得10,502票，排名第一。公東高工教堂是1960年瑞典建築設計師「達興登」，以聖經諾亞方舟的理念設計，蓋在早期學校教室的四樓。教堂前方外牆突出的兩支「截水槽」，代表穩定方向的船漿。打開教堂的大門，內部沒有特別裝設的燈光和空調，就能感受到從天上照射下的光線和吹進來的風，而且採用不上漆、不貼磚的清水模牆面節省建材，在那個年代就已經是一棟綠建築。而且整個教堂的空間設計，從降低迴音到樓梯扶手都以體貼人性為考量。刻意把它切成一個導角讓你摸起來這個是柔順的這棟充滿人性與神聖莊嚴的教堂，在今年「世界遺產基金會」進行的當代建築遺產網路票選，到27號投票截止日，以1萬0502票，位居全世界100多棟入選建築的第1名。==公東高工校長室秘書 劉政==也再次證明60多年前神父他們來到台灣傳教那樣一個牧道精神同時在牧道精神底下他也帶來一個技術性的傳承的一個意涵公東高工教堂，也是台灣唯一入選「世界遺產基金會」的當代建築遺產，雖然歷經半個多世紀來、上百次的颱風地震，還是屹立不搖，目前的結構經過檢修，還可以繼續使用，不過需要保養，讓這棟世界遺產建築能歷久不衰。記者 章明哲 台東報導