今仍會下雨 明鋒面遠離各地氣溫回升公視 (2017-05-28 00:00)
端午假期第二天，今天的天氣還是相對不穩定，氣象局表示，周一鋒面遠離，各地氣溫都會回升。一早高速公路不少路段就出現車多的情況時速大約只有40公里，而每逢連假必塞的國道五號，今天則因為實施高乘載管制，行車還算順暢。
連假第二天，一早不少民眾就趁著好天氣開車出遊，從高公局的時速顯示圖可以看到，包括國道一號、國道三號不少路段都亮起塞車的紅燈，時速大約只有40公里，至於每逢連假必塞車的國5，因為實施南下高乘載管制，南港系統到宜蘭時速可維持在60公里以上，大致順暢。
==高公局交管組科長 宋嵩==
國道一號南下像在這個湖口到新竹
另外在北上的汐止到五堵這邊
還有在國道3號鶯歌到大溪
以及國道10號燕巢系統附近
車子比較多
高公局表示，今天主要以出遊車潮為主，預估國道整天車流量為115百萬車公里，是平常日的1.3倍，一直到中午用餐，都是用路的尖峰，到了下午，國道5號從3點到晚上8點，再實施北上方向高乘載管制，預估要到入夜後車潮才會抒解。
==高公局交管組科長 宋嵩==
國道5號下午大概3點到8點
是北上高乘載管制
可能會有另外一波北上的車潮上來
請大家要注意一下
尤其是在國道5號晚上
可能會塞到比較晚
可能到10點11點左右
另外，今天還是有中層雲系通過臺灣上空，西半部地區還是會有局部短暫陣雨，晚上以後西半部降雨將逐漸減少，根據氣象局資料顯示，週一鋒面遠離後，降雨減少，氣溫回升，白天各地氣溫都可回升到27度以上，西半部高溫更可達30度左右，民眾要注意補充水分。
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