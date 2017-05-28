















端午假期第二天，今天的天氣還是相對不穩定，氣象局表示，周一鋒面遠離，各地氣溫都會回升。一早高速公路不少路段就出現車多的情況時速大約只有40公里，而每逢連假必塞的國道五號，今天則因為實施高乘載管制，行車還算順暢。連假第二天，一早不少民眾就趁著好天氣開車出遊，從高公局的時速顯示圖可以看到，包括國道一號、國道三號不少路段都亮起塞車的紅燈，時速大約只有40公里，至於每逢連假必塞車的國5，因為實施南下高乘載管制，南港系統到宜蘭時速可維持在60公里以上，大致順暢。==高公局交管組科長 宋嵩==國道一號南下像在這個湖口到新竹另外在北上的汐止到五堵這邊還有在國道3號鶯歌到大溪以及國道10號燕巢系統附近車子比較多高公局表示，今天主要以出遊車潮為主，預估國道整天車流量為115百萬車公里，是平常日的1.3倍，一直到中午用餐，都是用路的尖峰，到了下午，國道5號從3點到晚上8點，再實施北上方向高乘載管制，預估要到入夜後車潮才會抒解。==高公局交管組科長 宋嵩==國道5號下午大概3點到8點是北上高乘載管制可能會有另外一波北上的車潮上來請大家要注意一下尤其是在國道5號晚上可能會塞到比較晚可能到10點11點左右另外，今天還是有中層雲系通過臺灣上空，西半部地區還是會有局部短暫陣雨，晚上以後西半部降雨將逐漸減少，根據氣象局資料顯示，週一鋒面遠離後，降雨減少，氣溫回升，白天各地氣溫都可回升到27度以上，西半部高溫更可達30度左右，民眾要注意補充水分。