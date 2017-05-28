今年的文化大學資源教室畢業展，有兩位聽障生，透過她們的畫筆，畫出四年大學生活。



聽障生楊惟如畢業聯展挑這幅畫，是因為它代表與班上同學濃濃的情誼。



==文化大學美術系聽障畢業生 楊惟如==

我剛上大一的時候

很多事情都不懂

有一位香港的女同學

她非常幫我 都會帶著我

去接觸不同的事物 教我很多

這幅畫就是她教我畫的



國小到高中都在啟聰學校就讀。使用手語的楊惟如，大學4年在聽人學校，雖然溝通有點不方便，但她會找方法克服。



==文化大學美術系聽障畢業生 楊惟如==

我會去向學校 申請伴讀一起討論

私下也會跟同學討論 來克服障礙

像分組時 會幫我找資料解決問題



這次聯展還有另一位聽障生陳以琳，從小身體就不太好的以琳，高三因為一場車禍導致多重障礙，聽力也因此受損，但她沒有放棄，在家人的支持下，用畫畫出不一樣的人生。



==聽障生陳以琳的媽媽==

我看了我是覺得很舒服

就是那種海天 很壯闊的感覺

我覺得說這個孩子

能把這樣的感覺畫出來

一定她心裡面有這個東西

所以我很感謝學校的老師

給我的孩子肯定跟鼓勵



==文化大學美術系聽障畢業生 陳以琳==

我想跟我媽媽說 謝謝你

謝謝你 養育我那麼大



打造無障礙校園，文化大學資源教室，每年都會幫身障生辦畢業展。



==文化大學校長 李天任==

我們現在幾乎全校特別來講

都是接受這樣(身障生)的學生

所以老師們也有這些準備

同學們也從他的

同學的身心障礙裡面

自己成長自己學習

對於他周邊的學生

也是很好的教育機制



兩位聽障生用畫展，交出了4年大學生活漂亮成績單，現在她們自信滿滿勇敢，朝下一個階段社會新鮮人邁進。



記者 程修玲 陳昌維 台北報導