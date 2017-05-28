傳出銓敘部有新的規劃，希望公務員到65歲要退休的前幾年，可以減少或彈性工時的方式上班，但期間不算是退休年資，受到外界質疑，銓敘部表示現在還在聽各界意見，還沒做出最後決定。



銓敘部這個月23日發函中央及地方人事機關，徵求全國公務員對漸進式退休制度的意見，初步規劃尚未達到65歲退休的公務員，可以以減少工時或彈性工時的方式上班，但不得加班，讓單位能繼續運用人力，並准許領取全額月退或部分退休金，但這樣的作法，卻被批評沒有必要。



==全國公務人員協會理事長 李來希==

公務員他在執行公權力

他要延續性的

怎會有part time

part time變工讀生了

或是義工就可以了

事實上我們很多公務員

因為退休制度很完善

所以他就做志工的工作

那沒問題嘛

他回到行政機關來幫忙都可以啊

不需要再搞一個這種制度啊



李來希認為，這也凸顯原來的退休方案不健全，考慮面向不夠周全，目前公務員領取退休金方案有兩種，一是屆齡65歲退休，二是提前退休者，減額領取月退休金，或是等到65歲後，領取全額月退休金，現在銓敘部考慮推出第三種方案，漸進式退休，以繼續運用人力，也強調，目前還在研究階段 。



==銓敘部退撫司長 呂明泰==

因為人口老化 少子化

所以想退休制度上

怎麼去設計一套

因應這個變化

剛開始做一個初步的研究工作

研究完了 離規劃還很遠



漸進式退休方案還沒成型，年改爭議也未停歇，下午總統蔡英文到屏東出席音樂會，場外則是聚集多個反年金改革團體，高聲抗議，不但拉起布條，還與場邊人員爆發推擠衝突，最後警方同意讓抗議團體遞交陳情書，才讓抗議情況稍微緩和。



記者 綜合報導