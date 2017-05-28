遊客塞爆小琉球 島上機車租借一空公視 (2017-05-28 00:00)
端午假期第二天，小琉球再度湧入大量遊客，交通船這兩天都開出別平常多5倍的班次，一天登島人數初估超過一萬5千人。
從東港開往小琉球的交通船一靠岸，遊客立刻露出高興的笑容，因為大家從候船大廳排到室外，長長的人龍，為了去小琉球玩，最久已經有人等三個小時。
==遊客==
兩三個小時跑不掉了吧
（你們幾點來等的)
11點多
==交通船業者 周台誠==
平常日我只有7班的船
像我們昨天就加開了27班的船班
光我們公司(第一天)已經
載了6千多人到小琉球去
民營交通船業者比平常多開5倍班次，當地兩家民營船，第一天載到小琉球的遊客就超過一萬五千人，幸好這兩天沒有大太陽，遊客都能耐心排隊。但是到了小琉球，人擠人，玩得也不輕鬆，走出碼頭，一整排的租車業者，竟然從第一天中午以後，不管加油機車還是電動機車，都被租借一空，得等別人還車，才租得到。
==遊客==
我機車已經沒有了
只有剩下跟民宿配合的才有機車
==遊客==
租不到 (都租不到哦)
（問幾間了) 四家
（問四家了) 對
小琉球過去曾為了減碳，推動環島公車，但因為平日和淡季遊客少，無法永續經營。現在當地觀光越來越熱門，反而刺激業者增購機車，卻也不夠因應連續假期，屏東縣政府想推動小琉球為低碳島，勢必要再想想對策。
記者 王介村 許政俊 屏東報導
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