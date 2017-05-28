全球當代建築遺產票選 公東教堂獲第一公視 (2017-05-28 00:00)
世界遺產基金會進行全世界100多棟當代建築遺產網路選舉，投票結果台灣唯一一個入選的台東縣公東高工教堂獲得10,502票，排名第一。
公東高工教堂是1960年瑞典建築設計師「達興登」，以聖經諾亞方舟的理念設計，蓋在早期學校教室的四樓。教堂前方外牆突出的兩支「截水槽」，代表穩定方向的船漿。
打開教堂的大門，內部沒有特別裝設的燈光和空調，就能感受到從天上照射下的光線和吹進來的風，而且採用不上漆、不貼磚的清水模牆面節省建材，在那個年代就已經是一棟綠建築。而且整個教堂的空間設計，從降低迴音到樓梯扶手都以體貼人性為考量。
刻意把它切成一個導角
讓你摸起來這個是柔順的
這棟充滿人性與神聖莊嚴的教堂，在今年「世界遺產基金會」進行的當代建築遺產網路票選，到27號投票截止日，以1萬0502票，位居全世界100多棟入選建築的第1名。
==公東高工校長室秘書 劉政==
也再次證明60多年前
神父他們來到台灣傳教
那樣一個牧道精神
同時在牧道精神底下
他也帶來一個技術性的
傳承的一個意涵
公東高工教堂，也是台灣唯一入選「世界遺產基金會」的當代建築遺產，雖然歷經半個多世紀來、上百次的颱風地震，還是屹立不搖，目前的結構經過檢修，還可以繼續使用，不過需要保養，讓這棟世界遺產建築能歷久不衰。
記者 章明哲 台東報導
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