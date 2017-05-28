國5午後現車潮 估晚上11時後紓解公視 (2017-05-28 00:00)
端午假期第二天，高速公路車很多，很多路段來出現塞車的狀況，咱來看看今天國內鐵公路運輸的狀況。
連假第二天，出遊的車潮不減，尤其是每逢連假必塞車的國5，中午南下高乘載結束後開始出現大量車潮，北上頭城到坪林路段車也很多，雪隧北上還一度回堵3.5公里，高公局預估，國5塞車的情況一直要到入夜後才會慢慢抒解。
==高公局交管組科長 宋嵩==
（國5)以北上來講的話
主線還是會做主線儀控(管制)
可能會控制一下車流進入的時間
3 4點以後
就是另外一波北上(車潮)要開始出來
所以畢竟這個同一個時間來講
北上會開始慢慢壅塞
可能會塞到比較晚大概到10點11點
高公局預估國道整天車流量為115百萬車公里，是平常的1.3倍，今天下午除了國道5號車多外，國1、國3部份路段也會湧現旅遊結束的北返車潮。
==高公局交管組科長 宋嵩==
第二天原則來講
就是比較沒有那個
長途返鄉那個車次
所以還是大部分以出遊的旅次為多
以國1 國3來講的話
下午預計可能會有
零星路段會車比較多
但是那個狀況應該都不會持續很久
就是一些短途旅次為主
而原本是許多民眾開心出遊的端午連假，台鐵列車卻在12小時內發生3起死傷事故，從昨晚7時左右到今天上午6點，已有2名行人闖越鐵軌遭撞死，1名腳踏車騎士在平交道跌倒被撞傷，12小時內共造成2死1傷，班次也因此延誤，影響上萬名旅客。
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