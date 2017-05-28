















才剛進入夏季，南投國姓鄉的民眾，就面臨螞蟻危機，因為每年5到8月，是「疣胸琉璃蟻」的生長季，近來不僅入侵家園，還會爬到民眾的身上，引發皮膚紅腫、過敏。成千上萬的黑色螞蟻，沿著窗邊爬上爬下，數量多得驚人，居民看了頭皮發麻，南投國姓民眾最近飽受蟻害之苦，用盡各種方法防治，就是不見效果。==當地居民==喔 滿的 都是螞蟻這些都是呀==當地居民==牠交配一次 那期間當天早上起來 喔整個地掃起來 都是螞蟻居民說這種黑螞蟻不僅會爬進屋裡，還會爬到人身上，引起皮膚紅腫過敏，原來這是本土種的"疣胸琉璃蟻"，常發生在竹林、雜木林等環境，主要取食是蜜露，雖然不會直接危害農作物，不過族群數量太大時，會侵入附近農舍住家，影響生活，而環境改變是讓族群擴大的原因。==彰師大生物學系副教授 林宗岐==最近整個農業形式 改變也是大家對用(農)藥比較謹慎對用藥問題 也讓螞蟻在環境中沒有(農)藥的傷害所以數量越來越多學者表示，每年5到8月是疣胸琉璃蟻的生長季，加上生長條件適合就會大爆發，建議民眾可以在糖水中、混入低毒性的硼砂，再利用螞蟻覓食後會帶回巢的特性，讓他們互相餵食，可以除去部分螞蟻，不過這最多只能控制數量，短時間恐怕還難以解除危害。記者 林健生 賴世杰 南投報導