世界排名第一的中國棋王「柯潔」，第3度與Google人工智慧系統AlphaGo、對戰三個多小時，最後在第209手，棄子認輸，沒能在人機大戰中，取得人類勝利奇蹟。



中國職業圍棋九段棋士、也是世界棋王的柯潔，在中國被稱為"棋王天才"，他執白子，跟人工智慧AlphaGo對戰，第三度交手仍輸掉，柯潔說，他擔心的每一步棋，AlphaGo都會下，而且還能下出自己都想不到的好棋，就算用猜的，AlphaGo的棋有一半他猜不到。



==中國棋王 柯潔==

真的是太完美了

沒有任何的缺陷

沒有任何的心態的波動

所以我

其實真的很責怪自己

沒能下得更好一點

真的很責怪自己



==DeepMind公司執行長 哈薩比斯==

我認為這些比賽展示了

人工智慧偉大的潛能

在複雜的領域及未知的真相

可成為工具以幫助人類開發新知



人機大戰3個多小時，柯潔在第209手棄子認輸，人類在跟人工智慧的棋賽中，仍沒寫下逆轉奇蹟，不過柯潔認為，在跟AlphaGo比賽過程中，覺得 "對方" 實在太冷靜，感覺不到對圍棋的熱情，同時也因為給自己太大的壓力，而幾乎忘記下圍棋的快樂，根本是庸人自擾，藉此經驗的分享，他希望未來大家能感受圍棋的魅力，拋開輸贏，做一個快樂的棋士，而這可是人工智慧AlphaGo達不到的境界。



記者 黃韻玲 報導





