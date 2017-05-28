















因應台灣人口老化，銓敘部規劃「漸進式退休人力」再運用制度，希望公務員在65歲退休的前幾年，以減少工時的方式上班，卻被質疑是「減薪責任制」。銓敘部這個月23日發函中央及地方人事機關，徵求全國公務員對漸進式退休制度的意見，初步規劃尚未達到65歲退休的公務員，可以以減少工時或彈性工時的方式上班，但不得加班，讓單位能繼續運用人力，並准許領取全額月退或部分退休金，但這樣的作法，卻被批評沒有必要。==全國公務人員協會理事長 李來希==公務員他在執行公權力他要延續性的怎會有part timepart time變工讀生了或是義工就可以了事實上我們很多公務員因為退休制度很完善所以他就做志工的工作那沒問題嘛他回到行政機關來幫忙都可以啊不需要再搞一個這種制度啊李來希認為，這也凸顯原來的退休方案不健全，考慮面向不夠周全，目前公務員領取退休金方案有兩種，一是屆齡65歲退休，二是提前退休者，減額領取月退休金，或是等到65歲後，領取全額月退休金，現在銓敘部考慮推出第三種方案，漸進式退休，以繼續運用人力，也強調，目前還在研究階段 。==銓敘部退撫司長 呂明泰==因為人口老化 少子化所以想退休制度上怎麼去設計一套 因應這個變化剛開始做一個初步的研究工作研究完了 離規劃還很遠漸進式退休方案還沒成型，年改爭議也未停歇，下午總統蔡英文到屏東出席音樂會，場外則是聚集多個反年金改革團體，高聲抗議，不但拉起布條，還與場邊人員爆發推擠衝突，最後警方同意讓抗議團體遞交陳情書，才讓抗議情況稍微緩和。記者 綜合報導