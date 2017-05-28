EA的《星球大戰：前線2》確定會在今年的EA Play期間亮相，現在Reddit論壇上有人曝光了據稱是《星球大戰：前線2》的細節。

Reddit用戶Some Info公佈了一張遊戲截圖，展示的是一個重裝風暴兵。Some Info表示這是多人遊戲界面，來自遊戲早期開發版本。從中可以看出，多人模式分為風暴兵和反叛軍兩個陣營。

Some Info還公佈了一個非常短的視頻演示，由於只有兩秒鐘，我們製作了一張動圖。這個視頻展示的似乎是發生在戰艦上的一場戰鬥。

在EA Play上將會展示遊戲中的兩種遊戲模式，一種是單人遊戲，玩家扮演女主角帝國特種部隊女領袖Iden Versio，而多人遊戲模式，則是展示遊戲地圖「Naboo」中進行的多人遊戲演示。可能會有四個職業，玩家將能夠扮演英雄角色。

不過這些都存在這一點，比如爆能槍和風暴兵手裡拿著的武器並不相符，所以只能作為參考。

《星球大戰：前線2》將於11月17日發售，登陸PC，PS4，和Xbox One。