蘇格蘭導演林恩藍塞(Lynne Ramsay,左)執導電影「你從未在此」(You Were Never Really Here)在坎城影展放映後,得獎呼聲蜂擁而起。照片為林恩藍塞與片中演員瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix,右)出席影展。(納杜魯新聞社提供)中央社 106年5月28日