張涵予被傳特效造肌 導演保證是真的中央社 (2017-05-28 21:47)
（中央社記者王靖怡台北28日電）金馬影帝張涵予在電影「老炮兒」飾演肌肉男，每天勤健身練肌肉，但全身特效刀疤妝，一度被傳肌肉是特效做出來，導演管虎還出面澄清張涵予胸肌與腹肌都是真的。
「老炮兒」是管虎執導，描寫中國大陸北京幫派新舊世代交鋒和時代衝擊，男主角馮小剛以「六爺」一角在第52屆金馬獎稱帝，6月2日將在台上映。
張涵予金馬封帝之作正是馮小剛執導的「集結號」，也與好友管虎多次合作，為感謝馮小剛提拔及力挺管虎，點頭接演男配角「悶三兒」，張涵予笑說，看劇本就被角色勾了魂，「在所有演過角色裡頭，悶三兒跟我最像」。
他表示，讀劇本就發現與「悶三兒」有各種相似之處，不拘小節、憤世嫉俗、重情重義；「雖然有時莽莽撞撞，但是當朋友有難，就是說幹就幹後果不計」。
張涵予拍攝時就已放話說，「小剛導演的這次表演是應該能夠拿獎的」，當時馮小剛謙虛直呼應是玩笑話，最後馮小剛真的也成為金馬影帝，證明張涵予眼光獨到。1060528
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