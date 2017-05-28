降雨量3.5毫米 阿里山公路坍方中斷中央社 (2017-05-28 21:38)
（中央社記者江俊亮嘉義縣28日電）阿里山今天降雨僅3.5毫米，但阿里山公路78.4公里處卻發生落石、坍方，造成交通中斷；公路養護單位懷疑可能是日前嘉義中埔地震，造成土石鬆動所致，但仍待專家釋疑。
公路總局第五區養護工程處阿里山工務段指出， 今晚6時40分左右，阿里山公路（台18線）78.4公里處，也就是阿里山鄉十字村附近路段發生坍方、落石，造成交通雙向中斷。
阿里山工務段表示，今晚坍落的土石體積約500立方公尺，原本預計今晚10時可以搶通，但工務人員抵達現場時，發現仍有土石持續滑落，目前正由養護人員設法清除中。
由於阿里山今天降雨量只有3.5毫米，根本不可能造成落石或坍方， 因此養護人員懷疑可能是日前嘉義中埔發生芮氏規模5.0地震，造成土石鬆動所致，但詳細原因仍待專家釋疑。1060528
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