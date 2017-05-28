▲喬伊絲即將第4次來台演唱。（圖／大大國際娛樂，2017.05.28）

「巴黎情人」喬伊絲(Joyce Jonathan)，即將於5月31日3度來台4天，並首度前進台中開唱。而她在6月2日的台北場演出，確定將邀請王大文擔任特別嘉賓，二人甜蜜對唱的「Je Ne Veux Pas De Toi」，就收錄在喬伊絲的新作「守護幸福-精選+新歌」(Ça ira)中。

喬伊絲抵台前一天(30日)剛好碰上端午節，上回來台就聽過端午節由來的她表示：「想像人們往河裡丟米飯拯救英雄的畫面，覺得很可愛也很大方！」還透露如果這次來台有機會的話，很想嘗嘗看鹹粽的味道。雖然已經來台2次，喬伊絲其實有許多著名景點都沒空參觀，她說：「我希望這次能有機會，進到鼎泰豐餐廳與台北101裡面。」



喬伊絲從小瞞著家人去上鋼琴課，7歲那年就展現過人的音樂天分，寫下第1首歌，16歲在網路發表3首創作，接著在不同階段，都有令人驚豔的突破與成就。她的首張專輯銷量衝上白金認證，MV累計超過6千萬次點閱率，更拿下有法國葛萊美獎之稱的NRJ最佳新人與最佳流行女歌手提名。