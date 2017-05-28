據東方網報導，家住上海徐匯區的消費者朱女士近日購買了一台大電視機，因為彩電體積太大，不得不靠吊裝才運到家中，如此下來，安裝費竟然達到了2萬元。

據了解，朱女士購買的這台大電視的「三圍」驚人，（2580x890x1870mm，接近體積高達3立方米），自重295公斤，售價49.9999萬元人民幣。但朱女士家住在11層，電視機體積太大，既無法從門進入，也不能通過電梯運送。

商家最終決定採用鋼索吊籃從陽台上懸吊入戶的方案。首先，利用3噸叉車將100寸大彩電從運輸車上卸車，再人工用手動叉車將設備搬移到吊裝處；之後將手拉葫蘆設立在15樓16樓陽台上，用人字把桿作為起吊點，電視機吊裝到11樓陽台時，再搬運到客廳就位。

據悉，20多人從早上10點開始，直到下午4點鐘，才將這台電視完全安裝調試完畢，總計耗時6個小時。

商家相關負責人表示，「此次電視安裝費用成本較高，高達兩萬元，但是無需顧客承擔。」