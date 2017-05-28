對流旺盛 宜蘭花蓮大雨特報中央社 (2017-05-28 20:52)
（中央社記者陳葦庭台北28日電）對流發展旺盛，中央氣象局今天晚間發布大雨特報，晚間到明天宜蘭縣和花蓮縣易有局部大雨發生機率，注意瞬間大雨及強陣風。
氣象局觀測，過去24小時，宜蘭南澳、蘇澳、花蓮秀林雨量都超過40毫米，雨勢持續累積中。1060528
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