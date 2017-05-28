（中央社記者陳葦庭台北28日電）對流發展旺盛，中央氣象局今天晚間發布大雨特報，晚間到明天宜蘭縣和花蓮縣易有局部大雨發生機率，注意瞬間大雨及強陣風。



氣象局觀測，過去24小時，宜蘭南澳、蘇澳、花蓮秀林雨量都超過40毫米，雨勢持續累積中。1060528