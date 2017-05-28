（中央社記者王靖怡、江佩凌台北28日電）喉嚨動刀的歌手王夢麟今天在「民歌42高峰會」開唱，講話有些沙啞，談起聲帶遭胃酸逆流腐蝕，自嘲「腐蝕我美妙溫柔的聲音」，今年4月第4次開刀才救回聲音。



「民歌42高峰會」首場昨晚在高雄巨蛋開唱，14組歌手休息不到24小時，下午轉戰台北小巨蛋，輪番獻唱多首耳熟能詳歌曲，讓台下觀眾聽得如癡如醉。



開唱前由台灣帶動唱表演創始人「戴老師」熱場，帶領觀眾又唱又跳，接著由歌手鄭怡打頭陣，演唱經典民歌「想飛」、「想想我」。



歌手金智娟、羅吉鎮等人輪流登台，其中歌手王海玲甜唱「當你生日」，獻給在場的今日壽星。輪到王夢麟登場帶來紅遍大街小巷的「廟會」、「雨中即景」，歡樂輕鬆氣氛，觀眾跟著打拍子合唱。



談起開刀救嗓歷程，王夢麟說，第1次成功，第2、3次失敗，直到4月再開刀才救回聲音，醫生要他多休息少講話，自嘲「叫我少講話會死掉」；並特別感謝到場聽歌的「金曲小姐」洪小喬，當年是受洪小喬影響啟蒙才開始作詞、作曲，開玩笑直喊「從小聽妳的歌長大」，逗笑全場。



音樂總監施孝榮登台時，演唱讓他獲「金鼎獎」殊榮歌曲「中華之愛」，並邀台北市新生國小合唱團齊聲高歌，渾厚嗓音展現磅薄氣勢；他說，這首歌別具意義，「民歌就是要這樣子不斷地傳承下去」。



演唱會尾聲氣氛高漲，歌手們開放現場點歌，滿足粉絲需求，獻唱「就在今夜」、「玫瑰人生」與「重提往事」等歌，鄭怡也清唱經典歌曲「月琴」。1060528