王夢麟4次動刀救嗓 民歌42開唱中央社 (2017-05-28 20:37)
（中央社記者王靖怡、江佩凌台北28日電）喉嚨動刀的歌手王夢麟今天在「民歌42高峰會」開唱，講話有些沙啞，談起聲帶遭胃酸逆流腐蝕，自嘲「腐蝕我美妙溫柔的聲音」，今年4月第4次開刀才救回聲音。
「民歌42高峰會」首場昨晚在高雄巨蛋開唱，14組歌手休息不到24小時，下午轉戰台北小巨蛋，輪番獻唱多首耳熟能詳歌曲，讓台下觀眾聽得如癡如醉。
開唱前由台灣帶動唱表演創始人「戴老師」熱場，帶領觀眾又唱又跳，接著由歌手鄭怡打頭陣，演唱經典民歌「想飛」、「想想我」。
歌手金智娟、羅吉鎮等人輪流登台，其中歌手王海玲甜唱「當你生日」，獻給在場的今日壽星。輪到王夢麟登場帶來紅遍大街小巷的「廟會」、「雨中即景」，歡樂輕鬆氣氛，觀眾跟著打拍子合唱。
談起開刀救嗓歷程，王夢麟說，第1次成功，第2、3次失敗，直到4月再開刀才救回聲音，醫生要他多休息少講話，自嘲「叫我少講話會死掉」；並特別感謝到場聽歌的「金曲小姐」洪小喬，當年是受洪小喬影響啟蒙才開始作詞、作曲，開玩笑直喊「從小聽妳的歌長大」，逗笑全場。
音樂總監施孝榮登台時，演唱讓他獲「金鼎獎」殊榮歌曲「中華之愛」，並邀台北市新生國小合唱團齊聲高歌，渾厚嗓音展現磅薄氣勢；他說，這首歌別具意義，「民歌就是要這樣子不斷地傳承下去」。
演唱會尾聲氣氛高漲，歌手們開放現場點歌，滿足粉絲需求，獻唱「就在今夜」、「玫瑰人生」與「重提往事」等歌，鄭怡也清唱經典歌曲「月琴」。1060528
關鍵字：
上一則：民歌42高峰會 搖滾版康定情歌
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
張秀卿遭襲胸上下失守 老公哀嚎「三日不舉」【NOWnews今日新聞】
李毓芬、王柏傑碰出火 共遊花東譜情歌【NOWnews今日新聞】
坎城影展揭曉 自由廣場爆冷奪金棕櫚獎【中央社】
女神基因被讚翻 賈永婕揪女兒曬美腿【NOWnews今日新聞】
李敖鬼門關前走一遭 病情穩定醫院休養【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》