（中央社台北28日電）中國大陸今天才進入端午連假。官方統計，中國大陸全國各景區今天共湧入遊客3050萬人次，旅遊總收入為人民幣122億元（新台幣約537億元）。



中新社報導，中國大陸國家旅遊局分析，今天中國大陸全國大部分地區天氣晴朗，適合外出，加上各地旅遊供應充足，民眾旅遊「熱情高漲」，是旅遊市場表現平穩的主因。



報導指出，適逢端午節假期，與端午有關的祭祀屈原、賽龍舟、品粽子等傳統文化活動，以及民俗、古鎮、祈福旅遊等型態，受到中國大陸民眾的歡迎。



此外，由於6月1日是中國大陸的「兒童節」，不少家長為使孩子提前感受節日氣氛，因此選擇親子一同出行，使「親子」加「民俗」類旅遊成為端午假期旅遊市場最受歡迎的型式。



報導說，基於上述原因，部份中國大陸上班族索性將5月31日及6月1、2日等3個工作天一併請假，便取得長達8天的假期，帶著家中的老人、孩子一起出國旅遊。其中，新加坡、香港、日本、峇里島等地成為熱門地點。1060528