有關台硝公司位於蘆竹區的工廠今28日的硝酸外洩事件，桃園市環保局於上午7時許接獲民眾通報，第一時間火速派員趕赴現場稽查，工廠氣體則於上午9時45分止洩，目前狀況已獲得全面控制，請民眾放心。







環保局表示，台硝工廠未於事故發生後3小時內通知當地主管機關，及未採取有效緊急應變措施，環保局依違反水污染防治法第28條第1項規定，對該廠進行告發，最高將可裁罰600萬。







環保局指出，蘆竹區今日出現黃色氣體飄散，疑似是台硝工廠硝酸外洩，環保局在上午7時26分接獲民眾陳情，第一時間會同環保署毒災應變隊及廠方人員至現場稽查，並全程監控；直至工廠氣體止洩，且確認各項設備程序都正常運作後，才於12時2分離開現場。經查該廠混合酸溫度上升致壓力過大，致混合酸溢由洩壓閥流出污染地面，目前事故槽體持續冷卻中，煙霧已獲得控制，惟廠內消防廢水經由雨水放流口續流至後壁厝排水幹道，經採水檢測結果，pH值為1.68，水溫為27.8°C，另取樣送驗COD,SS，後續將依檢測結果辦理。







環保局長沈志修表示，台硝公司今日的硝酸外洩事件已獲控制，民眾可以放心。本局於第一時間派員稽查並採樣，所有過程皆已拍照及錄影存證，後續將依法告發並裁罰，呼籲業者在處理事故時務必謹慎，以免觸犯相關法令，共同維護你我的環境。