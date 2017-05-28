92歲老翁高清溪自幼雙親亡故，漂泊打零工維生，6年前獲人接濟並提供住所，才結束一甲子漂泊行，並獲善水慈善文教基金會董事長干靜瑤及總幹事楊泰然、副總幹事楊正華及志工大隊長張唯恩及志工蔡一宏、徐子軒、戴語萱、蘇淑宜等志工們定期關心協助，今天善水團隊又親手做粽子從中壢至海湖陪高爺爺過端午節，高清溪眼中含著感動的眼淚也覺得自己不是孤單一個人，有這麼多善心人士照顧好幸福！高清溪出身台北縣淡水，7歲喪父、8歲亡母，兄弟姊妹四散，他從小打零工維生，掃廁所、幫人洗碗、發傳單都做過，平時找公園、學校睡，過著如街友的生活。高清溪講到坎坷身世，不禁紅了眼眶，他說，不太願意回憶過去，如今有善水志工團們定期關懷，讓他覺得從此有了親人，將他們當作兒孫看待，心裡非常溫暖。善水慈善文教基金會董事長干靜瑤說，高爺爺雖然已92歲但樂觀有活力，一個人獨居却能將家中整理井然有序，不自怨自哀，且行有餘力還能去基金會做志工打掃環境，從被幫助者堅強自立後成為助人者是真正實踐愛傳承善循環的可敬長輩，在高清溪爺爺身上看見人先自愛而後人必愛之的典範。志工大隊長張唯恩也表示，在東方帝國企業任職已有21年了，秉持著脚踏實地兢兢業業的工作，從基層到現在部長的位置，這一切都要感謝東方帝國的培養，會成為志工隊長是看見干靜瑤董事長用厚德載物包容心及菩薩慈悲心而受感召，再加上在專科念書時因家境清寒而付不起學費需要靠助學貸款才能完成學業的窘境，而體會想唸書而付不起學費的心酸、這種痛到現在都深深放在心裡，現在有經濟能力，一定要幫助想唸書的清寒學子，能因善水的關心協助下、無後顧之憂好好唸書。張唯恩表示，志工隊從一位志工到現在有300位志工，這一路走來看似付出其實獲得更多正面善力量，尤其在工作職埸上除了同事們感情更凝聚連業績也蒸蒸日上。善水慈善文教基金會總幹事楊泰然也感性說，會加入善水團隊是被干靜瑤董事長大愛精神啟發助人的理念，另外鄭捷事件也促使楊泰然發揚璞玉計劃及琢玉計劃，國中孩子就是一顆小樹苗，需要支架輔助才能正確地向上成長，特別是單親弱勢的孩子，更需要全心地愛及經濟的支持才能有立足點的平等，善水用一年12000元的助學金挹注及品德教育陪伴成長，才能讓每位弱勢學子都有機會成為第二個吳寶春。善水董事長干静瑤表示，在善水愛傳承善循環的理念下，我們除了實踐璞玉及琢玉計劃更實踐老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的有情眾生關懷。愛心專戶：財團法人桃園市善水慈善文教基金會彰化銀行：009 新明分行：9301-01-013493-00