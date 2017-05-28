被指控抄襲 蔡威澤：不配合炒作中央社 (2017-05-28 19:27)
（中央社台北28日電）台灣魔術師蔡威澤因為在美國一場演出爆紅，有網友指控他曾抄襲魔術創意。蔡威澤今天受訪表示，有創作者想尋求炒作的管道，他一般不會配合人家炒作這些東西。
蔡威澤日前在「美國達人秀」（America's Got Talent）節目的魔術表演技驚四座，成為網路發燒話題，節目的臉書官方粉絲團有關蔡威澤表演畫面，點閱次數已破千萬。
媒體報導，另一位魔術師指控蔡威澤曾抄襲過魔術創意，且蔡威澤在美國達人秀表演的橋段，3年前也有另一位魔術師曾在網路上發表過。
蔡威澤受訪時表示，很多的創作者也許比較年輕，他們也許尋求一些比較容易、炒作的管道，他一般不會配合人家炒作這些東西的。1060528
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