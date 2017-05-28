林明禎聊天忘詞 辣唱要粉絲用眼看中央社 (2017-05-28 19:24)
（中央社記者王靖怡、陳渝涵台北28日電）歌手林明禎今天開唱，聊天時忘詞糗看字幕機；性感熱舞秀好身材，見粉絲顧錄影，抱怨「你們要用眼睛看我，不要用電話看我」。
「大馬女神」林明禎下午在台北Legacy舉行讚聲演唱會，一身運動風打扮High唱歌曲「Change」，首跳祕密特訓新歌「T.O.U」，火辣身材藏不住，細腰翹臀若隱若現。
首場售票個人演唱會，林明禎甜喊「好開心，謝謝大家來」，隨即忘記接著要說的話，還偷看字幕機，直呼「這是我入行以來最緊張的一天，應該會比我以後結婚還緊張吧」。
男團SpeXial成員偉晉現身，對唱俏皮情歌「My Only Love」，首次擔任演唱會嘉賓，偉晉直喊幸運，趁見面會空檔趕場過來，開玩笑說「見面會算什麼，我甚至不想回去了」；林明禎則謝謝唱片公司安排小鮮肉給她。
林明禎深情演唱「不是不愛」，看台下許多人拿手機拍攝，虧說「你們的手很忙都拿電話，沒有人舉手」，又喊「你們要用眼睛看我，不要用電話看我」，生氣模樣仍不失可愛。也與粉絲玩「林明禎版」海帶拳，抽中粉絲一字排開全是男性，笑喊像挑男友。
同鄉歌手方炯鑌助陣，林明禎說，首次拍MV與方炯鑌合作，MV還與大猩猩互動；方炯鑌笑喊後悔找大猩猩來，難得與美女合作，林明禎卻顧和猩猩玩，一靠近林明禎就被猩猩攻擊；加碼爆料林明禎食量大，不管吃多少美食，都可以再吃榴蓮。
唱完安可曲「冒險愉快」，粉絲突然唱起生日快樂歌，為6月1日生日的林明禎提前慶生，送上榴蓮蛋糕讓她感動直呼回去會好好品嘗。1060528
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