陸連日高溫 6月起多地可發高溫津貼中央社 (2017-05-28 19:18)
（中央社記者張淑伶上海28日電）中國大陸北方連日高溫，部分地區今天氣溫飆到35度。中新網報導，6月起大陸多個省份將進入高溫津貼的發放季。
綜合陸媒報導，根據預報，端午節假期，中國大陸華北、黃淮一帶將出現大範圍高溫。其中河北、山東、河南部分地區最高氣溫可能達到36度以上。
今天白天，北京城區、河北南部、河南大部、山東北部和西部的部分地區最高氣溫，更被預測高達37到39度。
30日開始，受冷空氣影響，這輪大範圍高溫天氣的範圍和強度將明顯衰退。
按照大陸法規，6月起可開始發放高溫津貼。
以上海為例，每年6到9月，勞工在露天工作及工作場所溫度無法若降至33度以下，企業就須支付勞工每月人民幣200元（新台幣約880元）的夏季高溫津貼。1060528
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上一則：端午連假第3天 出遊北返國道恐塞
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