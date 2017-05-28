（中央社記者林行健馬尼拉28日專電）曾經變身為安潔莉娜裘莉、碧昂絲等國際巨星的菲律賓化妝達人，最近再有新作！這次他化為即將上映的「神力女超人」，看完整個變臉過程後，網友讚嘆「神乎奇技」。



化妝達人巴列斯特羅（Paolo Ballesteros）最近在臉書直播化妝變身「神力女超人」的過程，費時1小時12分鐘。



雖然是男兒身，但巴列斯特羅從打粉底、畫眼線、眼影、鼻影、腮紅一直到口紅，最後戴上金箍與假髮，大功告成。



他在脫下毛衣換戲服時，還搞笑地遮掩胸前重要部位，「唉呀，被你們看到了。」



這段影片截至今天傍晚已有將近9萬次觀看，3800多人表達心情。



「神力女超人」是由2004年以色列小姐加杜特（Gal Gadot）飾演。看完巴列斯特羅的變臉，臉友的讚譽鋪天蓋地而來，1名臉友說，「相似度簡直百分之百！」另1名臉友說，「比女生更水啦！」



許多臉友甚至標記了加杜特，希望本尊也能看到分身的精湛化妝術。1060528