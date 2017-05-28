端午連假第3天 出遊北返國道恐塞中央社 (2017-05-28 19:15)
（中央社記者陳葦庭台北28日電）端午連假第2天出遊車潮多，一直到傍晚還有多路段塞車。交通部台灣區國道高速公路局今天預估，明天將有出遊及北返車潮，南下、北上方向都可能塞車。
端午連假第2天，高公局表示，截至晚間7時，國道1號南下湖口服務區到竹北、泰安服務區到台中系統、北上汐止到五堵、頭城到坪林路段壅塞；宜蘭到頭城路段等路段仍壅塞，預計深夜才會紓解。
高公局說，明天預期將有北返及出遊車潮，上午車多路段，將出現在國1北上楠梓到路竹、雲林系統到斗南、國3北上霧峰到中投等路段。
高公局提醒，明天將實施國5北上高乘載管制、北上國1埔鹽系統及國3竹南入口匝道封閉、單一費率、差別費率、暫停收費及開放路肩等，建議用路人多利用公共運輸、使用替代道路、調整出發時間等，以避免塞在國道車陣中。1060528
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