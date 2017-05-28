記者蘇彩娥／南投報導

由寶成集團與台灣大學實驗林管理處共同舉辦的「走，去溪頭! 2017溪頭健走活動」28日上午7時起開跑。活動中同時完成「銀杏橋」落成祈福儀式，首次對外公開溪頭自然園區指標性秘境建築美景 。

該健行活動完全扭轉一般民眾對於健走運動的刻板印像，結合溪頭自然教育園區特色山林環境及豐富自然資源，達成健康、教育、文化等多重體驗。

健行結合溪頭特色山林環境及豐富自然資源，達成健康、教育、文化等多重體驗。

處長蔡明哲表示，溪頭健行於活動規劃了森林音樂會、集章活動、綠色市集等項目，目的就是要有別以往單調無趣的健走，在活動中添加趣味，用音樂圍繞整片山林外，更結合了南投縣集集農會，將在活動會場展示銷售南投在地的特色農產品，打造一場樂活的森林饗宴，除了在身體活動上的舒展，同時讓心靈上也能獲得最大的撫慰。

蔡處長説，由台大土木系師生規劃設計，在寶成集團贊助下，台大實驗林管理打造全台最長的木造「銀杏橋」，今日在溪頭園區正式啟用後，遊客到園區又多了拍照留念的新景點，讓觀光橋樑眾多的南投，又多了一座特色橋！

木造橋梁的規畫設計由國立台灣大學土木工程大學部學生謝沛宸、童昱軒、簡晨軒、鄭力齊、陳鵬元、莊政翔、劉彥含進行。

溪頭園區內的銀杏步道，原本有座水泥拱橋跨越神木溪，85年賀伯颱風來襲，沖毀橋樑，為了遊客安全，台大實驗林管處與台大土木系實務課程合作，規劃興建木造橋，前後花費3年時間完成。

該橋樑由台大土木系教授卡艾瑋、冨田匡俊指導，由謝沛宸等7位學生組成設計團隊。學生代表謝沛宸說，設計橋樑最困難的地方，在於思考與溪頭環境做結合，為了融入自然景觀，以銀杏葉佇立於溪畔為意象，將橋體結構與欄杆塑造成銀杏葉的意象。

該橋樑重要的意義是，將「彎屈集成材的技術留在台灣」，台大實驗林管理處處長蔡明哲說，建造木造橋的木材密度通常較高，這次首度嘗試用低密度的柳杉，經過精密的結構計算，打造全台最漂亮、最長的彎屈集成材木造橋。

由寶成集團與台灣大學實驗林管理處共同舉辦的「走，去溪頭! 2017溪頭健走活動」28日登場，並首次對外公開秘境美景「銀杏橋」，讓民眾走在木橋上體驗溪頭最棒的森林療育。

台大土木系系主任謝尚賢說，這些年校方一直希望將理論與實務結合，銀杏橋的完成，豎立一個良好標竿，展現系上近十年努力的成果，也為後進的學弟妹建立一個學習的好榜樣。