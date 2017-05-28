子閎拉筋痛喊要生了 卜學亮想把愛女嫁「五虎將」NOWnews今日新聞 (2017-05-28 18:52)
卜學亮今（28）日帶領SpeXial偉晉、易恩、子閎以及鍾羽現身西門町《終極三國》見面會，現場粉絲瘋狂尖叫，偉晉為了照顧台前攝影大哥，還向粉絲大喊，「先給大哥拍！」逗笑粉絲。
《終極三國》打戲少不了，其中一場子閎要踢腳到Evan的臉前，但Evan身高186，子閎才180非常吃力，為了這場戲，子閎每天被拉筋，讓他叫苦連天，「我感覺都可以生小孩了，終於知道媽媽有多辛苦。易恩則形容自己，「拉筋痛到彷彿都要看到奈何橋了，但也因為肢體舒展開來，拍戲比較好看。」鍾羽也被壓到噴淚，「畢竟年紀也到了，我被壓到一放鬆時眼淚爆滴。」唯獨偉晉最幸福，因為他的武打戲不多，筋超硬的他也就逃過一劫。
一群人相處近4個月，飾演校長「王允」的卜學亮誇獎幾位年輕演員都很有禮貌，完全符合「女婿」條件，不知道該選哪一個，這時竟羨慕起屈中恆有4個女兒，笑翻眾人。《終極三國》6月19日在優酷、台灣愛奇藝和八大首播。
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