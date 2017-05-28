林明禎讚聲演唱會 火辣開唱（2）中央社 (2017-05-28 18:30)
「大馬女神」林明禎（前左）28日在台北Legacy舉辦個人第1場售票演唱會，熱歌勁舞嗨翻全場。中央社記者郭日曉攝 106年5月28日
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