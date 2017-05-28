陝西省鹹陽市國土局不惜重金，拆除舊餐廳一樓再裝修，僅裝修花費達65萬元；該單位整棟兩層樓餐廳面積為500餘平米，而該局職工僅28人。其餐廳裝修豪華、高檔次的餐飲設備、專業的廚師、靚麗的服務員跟星級酒店可以媲美（2014年11月27日《三秦都市報》）。

機關單位花重金搞豪華裝修屢遭媒體曝光，鹹陽市國土局並非個案。機關單位借道建內部職工餐廳揮霍公款的現象，既反映了一些地區、一些部門置中央八項規定於不顧、大肆揮霍公款之風的「頑固性」，也反映了反腐倡廉的艱難性。

改革開放來，隨著經濟增長，各機關單位條件改善了，我們雖不強調過原來「苦行僧」生活，機關單位改善職工生活、工作、居住條件本無可厚非。但是我們依然要提倡勤儉節約、艱苦創業精神，反對任意鋪張浪費。我國是一個發展國家，並不富裕，全國依然有幾千萬人處於溫飽生活線下，更沒有理由去浪費納稅人錢財。而鹹陽市國土部門的做法，不僅公然違背了中央八項規定，也是我國客觀經濟現實所不容許的。

一個僅有28人的小單位，內部職工餐廳面積居然達到500餘平米，人均20多平米，其本身就存在面積超標嫌疑；而單位領導竟然僅因不喜歡原來設計裝修風格，花重金對一層樓進行重新裝修，使公款浪費愈加嚴重，其行為應該是在公開與中央禁令叫板。在如此嚴厲反腐高壓環境之下，該單位領導為何敢公開冒天下之大不韙？原因其實很簡單：首先，以裝修餐廳為名可掩蓋揮霍浪費公款之實，不易被察覺和查處；而其實並不真正為職工所能享受，該單位招待所的二樓職工食堂裝修就很普通。其次，反映一些基層單位領導追求高檔消費和高檔享受的本性依然無法改變，仍想設法打政策禁令的「擦邊球」，為滿足自己貪婪的私慾營造「安樂窩」。再次，反映一些基層權利部門的權力依然沒有得到有效約束，靠著各種法子「賺錢」的路沒有被封死；這些權力部門靠著手中權力攝取錢財，然後營造高享受的「腐敗餐廳」。

因而，不惜重金裝修單位內部職工餐廳的行為，不管其理由如何冠冕堂皇，其本質亦是揮霍公款的「衍生品」，與腐敗浪費行為無異，是到了該嚴厲打壓的時候了。各級政府和紀檢監察部門，重申中央八項禁令，對公然違背中央禁令的單位領導一查到底，嚴厲問責，絕不姑息遷就。同時，發動群眾力量，建立舉報信息平台，構築和完善社會立體監督體系，使單位揮霍浪費公款的行為無處藏身。唯有如此，才能剎住公款修建豪華內部餐廳的行為，堵死公款浪費的又一暗道。