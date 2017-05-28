創業相當於在原有的生態體系中構建一個生態系統，要戰勝原有的生態系統而存在。下面提到的8個雷區，你是否成功避開了呢？

作者 | 創頭條

來源 |微信公眾號：思達派

（ID：startup-partner）

創業是九死一生的事。如果不是在內心裡足夠強大，而且不是內心有強烈的慾望，一般很難堅持下來。

但僅僅有願望和堅持是不夠的。創業相當於在原有的生態體系中構建一個生態系統，要戰勝原有的生態系統而存在。這需要在無數個環節都做到最好，任何一個環節的疏忽或失誤，都可能導致滅頂之災。

因此，撰稿人整理了管理方面的8大誤區，創業者可以對比一下，看看你中槍了嗎？

1、過度管理

我常看到有的創業者忙著管理團隊，是那種樂在其中的忙。我見到這樣的團隊都是創業者不樂意授權的，而且創業者還不一定經常上班，往往是在外面「談項目」、「做大事」。所以一回來以後，各種事都要找到Ta，那種凡事簽字，然後怒斥別人沒有實現自己意圖的快感，簡直和君主一樣了吧。畢竟，要是自己不回公司，那公司幾乎都不轉了呢。

Ta當然也知道可以授權和流程，但這些人完全不懂自己的想法，放心不下了啊，只能自己能者多勞了。

但是，除了標榜辛苦，這麼做只是在毀了公司的同時，也毀了自己。忙著管理，本身就是不會管理。

2、忙著走秀

一旦有了鎂光燈的魔力，相信我，你會覺得其他的都黯然失色。我見過很多創業明星，他們講著各種花里胡哨的新鮮詞彙，一旦你說「不懂」，他們就會質疑你「老了」，他們代表著新人類或者新新人類，然後在四處宣講怎麼樣怎麼樣成功，但是骨子裡呢？

明星類企業走到最後的不是沒有，但是，守正出奇，前提是有「正」，如果只有「奇」，那麼熱鬧不了多久。

像明星一樣的參與各種活動，當然對創業企業當然有幫助，但最核心的角度來看，真正決定創業企業生死的，只有產品。

如果一個企業的創始人沒有把產品放在第一優先順序，這個企業就很難走得更遠。

3、沒想清楚方向就做品牌

有時候看寫字樓電梯的廣告，就知道哪家企業又融資了。這不能說有錯，至少我也有了印象分。但是把運營、推廣和公關，簡單理解成砸錢做廣告，顯然是不對的。

我認為，創業者應該不斷深入思考自己的獨特價值。只有發現了獨特價值，並將這種價值變成一種每個人都覺得很酷的精神文化，廣告才能發揮應有的作用。廣告和公關的本質都應該是傳遞美好價值，否則和街邊叫賣有什麼區別？

4、招人過快過猛

如果你認為你的企業規模會發展到3000人，那麼最先招到的10-100個人會決定你的企業走向。招人應該是特別慎重的一件事。在價值觀、對創業理解等方面都必須保持高度一致。

創業有時候很需要人才。但如果不是絕對必要，不要招人。什麼叫絕對必要？核心的項目核心的人選，不能有過多的冗餘，不能是不特別必要的，更不能是非滿意人選。

在沒有驗證商業模式之前，沒有任何項目需要立刻招100個人去做。甚至沒有任何理由立刻去招10個以上的人。

過急的人員擴張，會帶來很多投機者進入，從而埋下很多隱患。順境時，一切都好；一旦出現逆境，這些人很難和企業共患難，從而帶來很多不確定性因素。

5、投資人說了算

這是最可怕的事。

如果投資人比創業者更懂行，他們就不會是投資人了。讓投資人決定方向，等於讓參謀代替將軍去打仗。投資人很爽而且還不承擔責任；但企業則陷入了錯誤指揮之中。

投資人說了算並不一定是直接掌控了公司。而是通過其他方式讓公司失控，最終創始人不得不「問道於盲」，而一旦創業者自己「失控」，那麼具有影響力的投資人就會發揮自己的效力。

這種失控比如：本來融300萬元剛好夠，投資人給了3000萬元，然後要求快速發展，但速度太快創業者沒看清楚，投資人說不要緊先試了再說。那麼公司節奏一旦跑開了就收不回來了。有的時候，投資人說，某個事情你組個部門，三五個人，試試也不要緊。你一旦試試，整個公司的邏輯就被打亂了，資源配置也亂了，而管理要顯示公平，最終這個業務就會納入到整體分配里，未來即便失敗裁撤，也對其他人產生了不可挽回的影響，整個後續發展，都會帶著這個DNA。

投資人或者顧問當然可以給各種建議，那是他們的責任和義務，但是怎樣採信，怎樣決策應該一直掌控在自己手裡。

6、缺乏創業領袖

我聽說過一家當下最火的創業公司，投資人都想排隊投她們。但是，她們內部正在打架。需要雙方簽字完成的單子，常常擱置；而投資人在聽說了這一問題以後，即便沒有被嚇跑，也無法及時完成融資。

合夥創業，股權可以近乎平均的分配，但是一定要有「話事人」，蘋果公司最開始時，賈伯斯和沃茲平分股份，但為了在有意見時決出勝負，他們給了第三人（韋恩）10%的股票。

內部決策權可以每人一票，但一定不能出現平票的狀況。比如約定平票時，CEO所在一方勝出。明確核心領袖很重要（而且一旦形成有效決議就要堅決支持該領袖）。比如蘋果的賈伯斯、谷歌的佩奇、微軟的蓋茨等等。

7、沒有團隊激勵

創業團隊最重要的就是對未來的願景，因此團隊激勵至關重要。有些創始人總不捨得分發股權和期權。

股權和期權對於早期創業團隊而言，其實是一種榮譽，而非實質獎勵。對於99.99%的創業團隊來說，他們的股權和期權都是廢紙一張。但是大家覺得這是自己的創業，有參與感，才會在這個過程中努力打拚一切。

同理，我們也要在創業過程中，不斷的對團隊進行正向激勵。哪怕做砸了一個項目，如果項目中有可喜的事情，我們也要不吝嗇激勵，甚至獎勵。

8、言而無信

有很多創業者樂於激勵別人，比如做好了這個給你一大筆獎勵；或者年底給大家發一個億的獎金；或者讓你們明年的薪水翻倍。然後說完之後，創業者就忘了，有些創業者是有意的，就是給大家隨口說說；也有些創業者是真的忘了，說話嘴沒有把門的，事後也沒有記錄執行的——或者到兌現的時候發現成本太高不捨得，就開始裝糊塗了。

但是，一旦這樣，這個公司的文化就徹底毀了，無論有意還是無意，大家再也不會相信創業者的話，更不相信關鍵時候，可以把「自己的後背」交給創業者。

當然，也許到了最後團隊當然也能維持，但是可能默默的失去了很多機會。

我見過很多這樣的事。他們以為自己省下來10%的股份，但其實是喪失了擴張10倍的規模。隨後又因為這些事情，被競爭對手壓制失去了更多機會。

如果一個創業企業，不存在這8個問題，那麼也許你再想想？真的沒有？如果從最壞的角度依然沒有，那麼就看一下自己的團隊：是不是像猛虎下山一樣衝擊十足、敢打硬仗吧。如果也做到了這一點，那麼你們就可以聚焦產品，快速發展了。

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