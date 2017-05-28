新華社合肥５月２８日電（記者 劉美子）吸毒者在三年內不得申領駕駛證，酒吧、ＫＴＶ等娛樂場所為吸毒者提供便利，將會被責令停業整頓，情節嚴重的還將被處以最高２萬元的罰款。２７日，安徽省十二屆人大常委會第三十八次會議表決通過了新修訂的《安徽省禁毒條例》，新條例將於８月１日起施行。

條例中明確，禁止吸食、注射毒品后駕駛機動車、船舶、軌道交通等交通工具。三年內有吸食、注射毒品行為或者強制隔離戒毒未滿３年的，或者長期服用依賴性精神藥品成癮尚未戒除的人員，不得申領上述交通工具駕駛證照。

如查獲毒駕的，或正在執行社區戒毒、強制隔離戒毒、社區康復，或者長期服用依賴性精神藥品成癮尚未戒除者，將會被依法吊銷駕照。對於校車、大中小型客貨車、計程車駕駛人吸食毒品，未戒除的，也會被依法取消駕駛資格或註銷駕駛證。

為加強社會共同參與禁毒工作，條例規定酒吧、旅館、會所等營業場所，應當在營業場所的顯著位置張貼禁毒警示標誌和警語，公佈禁毒舉報電話。上述場所不得提供、販賣毒品，不得組織、引誘、欺騙、容留吸毒或者注射毒品。違者將會被責令停業整頓三到六個月，情節嚴重的，會被吊銷經營許可證，對直接責任者處以最高２萬元的罰款。

郵政、快遞、物流企業應當按照規定，對寄遞或者託運的物品進行檢查、驗視，發現疑似毒品的，應當立即向公安機關報告，並停止運輸。對於未實行檢查、實名登記，發生涉毒案件的，將會被責令改正。發現毒品卻不報告的，由公安機關給予警告，處１萬元以上５萬元以下罰款。